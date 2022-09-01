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Okul çağındaki çocuklara uzmanından beslenme önerileri

SAĞLIK 01.09.2022, 18:31
Okul çağındaki çocuklara uzmanından beslenme önerileri

Sağlıklı beslenmenin çocukların sadece bedensel değil zihinsel gelişimi için de oldukça önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, kahvaltı yapmayan çocuklar derse odaklanamadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA)- Yaz tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılması hem çocukların hem de ailelerin düzenini değiştiriyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk çağında edinildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Öğünleri hazırlarken doyurucu olmasına ve yağ – karbonhidrat – protein dengesine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar için kahvaltı çok önemli. Yapılan araştırmalara göre kahvaltı yapmayan çocukların derse odaklanma süreleri çok daha kısa oluyor” açıklamasında bulundu.

 Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın ebeveynlere, çocuklarının okul dönemindeki beslenme düzenleri için 9 öneride bulundu:

    Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı     Öğün atlanmamalı     Şeker ve şekerli besinlerden uzak durulmalı     Çok yağlı, çok tuzlu besinlerden kaçınılmalı     Kızartılmış besinlerden uzak durulmalı     Hazır meyve suyu yerine meyvenin kendisi seçilmeli     Günlük 8-10 bardak su tüketilmeli     Proteinden zengin beslenilmeli     Omega 3 için ceviz ve balıktan faydalanılmalı

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