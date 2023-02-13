OHAL sağlık tedbirleri alındı
Deprem bölgelerindeki Olağanüstü Hal kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler alındı.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tedbirlere göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.
OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak.
Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.
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