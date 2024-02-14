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Obeziteli bireyler için yılda bir kez iç hastalıkları muayenesi şart

SAĞLIK 14.02.2024, 13:55
Obeziteli bireyler için yılda bir kez iç hastalıkları muayenesi şart

Nev Bandırma Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. Cem Balta, obezite ile ilişkili hastalıklar, obezitenin tedavi süreci ve en geç yılda bir kez yapılması gereken iç hastalıkları muayenesinin obeziteli bireyler için önemi hakkında bilgiler verdi.BALIKESİR (İGFA) - Dünya genelinde halk sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biri obezite olarak karşımıza çıkıyor.

Nev Bandırma Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. Cem Balta, obezite ile ilişkili hastalıklar, obezitenin tedavi süreci ve en geç yılda bir kez yapılması gereken iç hastalıkları muayenesinin obeziteli bireyler için önemi hakkında bilgiler verdi.

Obezitenin vücut yağ kütlesi miktarının yağsız kütleye göre artmış olması durumu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Cem Balta, “21.yy’da çağımızın sağlık sorunu olan obezite fizyolojik, psikolojik, genetik, çevresel ve sosyoekonomik nedenleri olan multifaktöriyel bir hastalıktır. Obezite ile ilişkili hastalıklar ve sorunlar çeşitli organları etkileyerek yaşam süresini kısaltmaktadır. Araştırmalar yüksek Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ‘nin genel yaşam beklentisini 10 yıla kadar azalttığını göstermektedir” dedi.

BİRÇOK HASTALIK OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ

Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, kalp yetmezliği, obstrüktif uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması-siroz, prediyabet, osteoartrit, polikistik over sendromu gibi birçok hastalığın obeziteyle ilişkisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Cem Balta, bu hastalıkların kardiyovasküler ölüm riskini de artırdığını vurguladı.

OBEZİTE YETERİNCE TANI ALAMAMAKTA VE YETERİNCE TEDAVİ EDİLEMEMEKTE

Uzm. Dr. Balta, “Obezite dünya genelinde 650 milyon yetişkini etkilemektedir. Bu sayı, dünya nüfusunun ’üne tekabül etmektedir. Hem sağlık çalışanları hem de obeziteli bireyler, obezitenin kronik bir hastalık olduğunu kabul etseler de; obezite yeterince tanı alamamakta ve yeterince tedavi edilememektedir. Kanıta dayalı obezite tedavisi olan bireyler %20’nin altında kalmaktadır” diye belirtti.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN TEDAVİ ELZEM

Obezite tedavisinin hem sağlıklı yaşlanmayı sağlamak hem de yaşam kalitesini iyileştirmek için elzem olduğunu belirten Uzm. Dr. Cem Balta, “Kalp sağlığı için, Tip-2 Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, non-alkolik steatohepatit (karaciğer yağlanması) ve buna bağlı siroz gelişiminin önüne geçilmesi için tedavi hedefi belirlenmelidir. Tedavide uygun diyet eğitimi, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi kilo yönetiminin temel taşıdır. Bunun yanında farmakolojik (ilaçlı) tedavi de günümüzde kanıtlı, oldukça etkin tedavi yöntemidir. Bariyetrik cerrahi, obezite yönetimi için üçüncü basamakta önerilen mevcut en etkili müdahaledir ve obezite ile ilişkili ciddi komplikasyonların yönetimi için uygulanır” dedi.

EN GEÇ YILDA BİR KEZ İÇ HASTALIKLARI MUAYENESİ GEREKLİ

Uzm. Dr. Balta, “Obeziteli bireylerin mutlaka en geç yılda bir iç hastalıkları muayenesi yaptırması, karaciğer fonksiyon testleri, kan lipid profili, açlık kan şekeri ve/veya HbA1c testlerini kontrol ettirmesi önerilir. Yaş, genetik faktörler, eşlik eden hastalıklar dikkate alınarak, obezite tedavi seçeneği belirlenmelidir” diyerek sözlerine son verdi.

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