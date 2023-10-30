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Obezite bir çok hastalığı tetikliyor!

SAĞLIK 30.10.2023, 09:48
Obezite bir çok hastalığı tetikliyor!

Obezite ve Diyabet Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Sakçak konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) -  Obezite, günümüzde dünya genelinde hızla büyüyen ve sağlık için büyük bir tehdit oluşturan bir sorun haline gelmiştir.  Obezite, vücut ağırlığının normal aralığın üzerinde olması durumudur ve genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) ile ölçülür. VKİ, bir kişinin kilosunu boyuna göre oranlayarak obeziteyi belirlememize yardımcı olan bir ölçüdür. VKİ 30 veya daha fazla ise kişi obez olarak kabul edilir.

OBEZİTENİN SAĞLIĞI TEHDİT EDEN YÖNLERİ

*Kalp Hastalıkları: Obezite, kalp hastalıkları riskini artırır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, ve diyabet riski obez bireylerde daha yüksektir.

*Diyabet: Tip 2 diyabet, obezite ile sık sık ilişkilendirilir. Vücut yağının fazla olması, insülin direncini artırabilir ve bu da diyabet riskini artırır.

*Solunum Sorunları: Obezite, uyku apnesi gibi solunum sorunlarına yol açabilir. Bu, uyku kalitesini düşürür ve genel sağlığı olumsuz etkiler.

*Eklem Problemleri: Aşırı kilo, eklemlere fazladan stres uygulayarak eklem problemlerine neden olabilir. Obezite, osteoartrit riskini artırır.

*Kanser Riski: Bazı kanser türleri, özellikle meme, bağırsak ve rahim kanseri, obezite ile ilişkilendirilir.

*Psikolojik Etkiler: Obezite, kişinin özsaygısı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir ve depresyon riskini artırabilir.

-OBEZİTE İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Obeziteyi doğru ve etkili olarak tedavi etmek için obeziteyi iyi anlamak gerekir.  Obezite sadece fazla beslenmek veya kalıtsal nedenlerle görülen bir sağlık sorunu değildir; ortaya çıkmasında çevresel faktörler, psikolojik faktörler ve yaşam tarzı gibi pek çok nedenler yatmaktadır. İlk adımı, bilinçli bir şekilde kilo verme hedefleri belirlemektir. Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve profesyonel tıbbi rehberlik, obeziteyi kontrol altına almanın temel yollarıdır. Ayrıca, destek gruplarına katılarak ve psikolojik danışmanlık alarak, kişinin obeziteyle başa çıkma sürecini kolaylaştırabilir.

Sonuç olarak, obezite sadece bir görünüm sorunu değil, aynı zamanda sağlığı ciddi şekilde tehdit eden bir durumdur. Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve profesyonel rehberlik, obezite ile sava

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