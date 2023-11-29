Muz kemiklere iyi geliyor

Dünyada en çok tüketilen meyvelerden biri olan muz ile ilgili bildiklerimizi Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Muz, genellikle tek bir sapın üzerinde sıralanmış bir dizi küçük dilimli meyve olarak satılır. Her dilim, içinde küçük siyah tohumlar bulunan kremsi bir iç kısma sahiptir. Genellikle muz, taze olarak tüketilir ancak aynı zamanda tatlılar, smoothie'ler, ekmekler ve diğer yiyeceklerde de kullanılır.

Muz, potasyum, C vitamini, B6 vitamini, lif ve doğal şekerler gibi besleyici bileşenler açısından zengindir. Bu meyve, enerji sağlar ve sindirimi destekler. Aynı zamanda potasyum içeriği ile kan basıncını düzenlemeye ve kas fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilir. Lif içeriği sindirim sağlığını iyileştirir ve tokluk hissi verir.

Muzun sağlık yararları arasında enerji sağlama, sindirim sistemine destek olma, kan basıncını dengeleme, sağlıklı bir cilt için fayda sağlama gibi etkileri bulunur. Ayrıca, içerdiği besin değerleri nedeniyle sporcular tarafından egzersiz öncesi veya sonrasında tercih edilen bir enerji kaynağı olarak da kullanılabilir.

MUZ, KEMİKLERE İYİ GELİYOR!

Muz, potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Potasyum, vücuttaki mineral yoğunluğunu korumak için önemlidir ve kemik sağlığını destekleyebilir. Yeterli potasyum alımı, kemiklerin gücünü ve yoğunluğunu artırabilir. Muz, magnezyum açısından da önemli bir kaynaktır. Magnezyum, kemiklerin yapısal bileşenlerinden biridir ve kemik mineral yoğunluğunun korunmasına yardımcı olabilir. Muzda bulunan C vitamini, kemiklerin sağlığını destekleyebilir. C vitamini, kolajen üretimini destekler ve kemik dokusunun sağlamlığını artırabilir.