Muratpaşa'da sağlıklı yaşam için kilo veriyorlar

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde başlatılan ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ projesi kapsamında, bir yıl içinde 5 bin 167 kent sakini beslenme alışkanlıklarını değiştirmek üzere Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleriyle görüştü.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa’da spor eğitmenleri, spor salonları, spor okulları ve diyetisyenleriyle Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam projesi olan ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2020 yılında covid-19 pandemi sürecinde başlattığı proje kapsamında diyetisyenler Muratpaşa’nın mahallelerinde kent sakinleriyle yıl boyunca bir araya geldi. Muratpaşa’nın 55 mahallesinde bir yıl içinde 1132 saha çalışması gerçekleştirilirken toplam görüşülen kişi sayısı 5 bin 167’ye ulaştı.

Görüşmelerde kişilerin beslenme alışkanlıkları dinlendi, uzak durulması gereken yiyecekler, sağlıklı kilo verme yöntemleri, dengeli beslenme ve bağışıklık sistemiyle ilgili bilgiler verilirken kişiye özel diyet listeleri de oluşturuldu.