Mudanya Devlet Hastanesi'ne ultrasonografi cihazı bağışı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Devlet Hastanesi bağışçıların desteğiyle büyümeye devam ediyor. Hayırseverler tarafından hastanede eksikliği hissedilen ultrasonografi cihazı bağışı yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Yavuz Erkal, hayırseverliğin özünde insan sevgisinin yer aldığını ve yapılan hayırların insan sağlığına hizmet vermeye devam etmesinin en güzel miras olduğunu belirterek bu anlamlı bağışlarından dolayı hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Sağlık hizmetinin güçlenmesinde devlet ve vatandaş işbirliğinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Erkal, bağışlanan bu ultrasonografi cihazı ile hem bebek, hem anne sağlığına önemli katkılar verilebileceğini kaydetti.

Hastane yönetimi hayırseverler Ergin Kaplanbaşoğlu ile Erdoğan Akyıldız'a teşekkür plaketi takdim edildi.