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Mudanya Belediyesi’ne isyan etti, açlık grevine başladı

SAĞLIK 15.02.2023, 10:59
Mudanya Belediyesi’ne isyan etti, açlık grevine başladı

Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, deprem sonrası önemli bir eksiklik olarak gördüğü Uluslararası Ortapedi Hastanesi’nin yapılmasına izin vermeyen Mudanya Belediyesi önünde açlık grevi yaptı.

BURSA (İGFA) - Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, Uluslararası Ortapedi Hastanesi’nin yapılmasına izin vermeyen Mudanya Belediyesi önünde açlık grevine başladı.

“DEPREM İÇİN KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK”

Kahramanmaraş depremi sonrası Ortapedi Hastanesi olmamasının Türkiye’de büyük eksiklik olduğuna işaret eden Op. Dr. Kayhan Turan, “Öncelikle yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. İnsan, tüm bunlar olurken, ister istemez kendine ‘gelecek bir felakete hazırlık konusunda biz daha fazla ne yapabiliriz?’ ve ‘Marmara depremine karşı yeterince hazırlık yapıyor muyuz?’ diye soruyor. Günlerdir izlediğimiz deprem haberleri, bilim adamlarının gerekli önlemlerin zamanında alınmamasının yarattığı ölümcül sonuçlara ilişkin açıklamaları ve yaklaşan Marmara depremi dikkate alındığında kaybedecek bir günün dahi olmadığını herkese olduğu gibi bize de göstermiştir. Ülkece yaşadığımız büyük felaket karşısında insanlarımız bireysel olarak o kadar çok şey yaptılar ki; ülkemize ve bu güzel insanlara karşı görevimizi bir kez daha hatırladık. Bunları izlerken bireysel olarak biz de yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmak konusunda hızlıca hareket etme zorunluluğumuzu gördük” dedi.

“HASTANELER DEPREME DAYANIKLI BİNALAR OLMALI”

“Hastane sıradan bir yapı değildir” diyen Turan, “Hastaneler her şart altında hizmet verebilen sağlam binalar olmalıdır. Hastane, aceleyle yapılacak bir yapı değildir. Her şey kurallarına uygun ve kusursuz olmalıdır. Son deprem, sorumsuzca ve insan hayatını düşünmeden yapılan binalar ve de en önemlisi hastaneler bize bu acı gerçeği göstermiştir. Bursa’nın yaklaşan Marmara depremi kuşağında olduğu gerçeğini asla unutmadan yaşamak ve çalışmak zorundayız. Marmara depreminde yıkılmayacak bir Ortopedi Hastanesi açmak bizim sorumluluğumuzdur. Ancak bu sorumluluk sadece bize ait değildir. Devletin ve yerel yönetimlerin de sorumluluğu en az bizimki kadardır” diye konuştu.

“MUDANYA BELEDİYESİ SORUMLULUĞU ALACAK MI?”

Yapılacak Uluslararası Ortapedi Hastanesi ile ilgili bir imar değişikliği planına uyması için Mudanya Belediyesi'nden yardım talep ettiklerini ancak talebin kabul görmediğini ifade eden Turan, “Sağlık Bakanlığı’nca verilen hastane izin süresinin dolmasına 3 yıldan az bir zaman kaldı. Son deprem, bize, bekleyerek geçecek zamanın kalmadığını gösterdi. Bu izin süresinin bitmesi, sadece kazanılmış bir hakkın yok olması değil; aynı zamanda Mudanya'mıza, Bursa'mıza ve ülkemize fayda sağlayacak bir proje izninin yok edilmesi demektir. Muhtemel bir depremde elimizin kolumuzun bağlanması ve çaresiz kalmak demektir. Biz bu sorumluluğu alamadığımız için acele ediyoruz. Bu sorumluluğu Mudanya Belediyesi alacak mı? Maalesef, bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde bu hassasiyetin sizde olmadığını gördük. Sayın Mudanya Belediyesi Başkanı ve yetkilileri, umarız hiç olmaz ama, bilim adamlarının söylediği Marmara depremi olduğunda, böyle bir hastanenin yapılması için gereken her şeyi yapmış olmanın gururunu mu yaşamak istiyorsunuz? Yoksa bu hastanenin yapılması için hiçbir şey yapmamış olmanın utancı ve pişmanlığını mı yaşamak istiyorsunuz?” diye sitem etti.

“DEPREM İÇİN ŞART OLAN ORTAPEDİ HASTANESİ ENGELLENİYOR”

Mudanya Belediyesi önünde açlık grevini sürdüren Kayhan Turan, “Sesimizi duyurabileceğimiz bir mecra kalmayınca, açlık grevi ile öncelikle Mudanya Belediye Başkanlığını uyarmayı amaçlıyoruz.

Sesimizi duymayanlar ve tüm kamuoyu bilsin ki başaramazsak; Marmara Bölgesi’nin depreme hazırlığının önemli bir parçası eksik kalacağı gibi, ülkemizin uluslararası bir Ortopedi Hastanesine kavuşması da engellenmiş̧ olacak. Ben sorumluluğum gereği buradayım, tüm yetkilileri de sorumlu davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NU BİLE DİNLEMEDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı arayarak, gereğini yapmasını istediği, ancak Başkan Türkyılmaz’ın geri adım atmadığı öğrenildi.

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