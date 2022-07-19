Mouse kullananlar dikkat!

El bileğindeki median sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan karpal tünel sendromu, bazen elin belli parmaklarında bazen de tamamında meydana gelen ağrı, uyuşma ve güçsüzlük şeklinde seyreden bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Bengin Bekir Candan, rahatsızlığın ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - NEV Sağlık Grubuna bağlı NEV Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, karpal tünel sendromunun hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Candan, bu rahatsızlığın ortaya çıkma sebebinin el bileğinden geçen sinirin sıkışması olduğunu belirterek, "Bu nedenle hamilelik, guatr ve şeker hastalığı gibi vücutta şişkinliğin arttığı durumlarda hasta şikayetlerinde artış görülür.Günümüzde pek çok meslekte, çok sık bilgisayar klavyesi ve mouse kullanılıyor. Bu süreçte el bileğinden elin sırtına doğru açılma uzun süreli olduğu için buradan geçen median sinirinde sıkışma oluşuyor. Buna bağlı olarak da karpal tünel sendromu ortaya çıkıyor. Kısacası bu rahatsızlık günümüzün meslek hastalıklarından biri haline geldi diyebiliriz” dedi.

Hastalığın genellikle 30-50 yaş arası kadınlarda görüldüğüne dikkat çeken Candan, el bileğini çok sık kullanan mesleklerle uğraşan erkeklerde de ortaya çıkabileceğini söyledi.

Karpal tünel sendromu olan hastaların geceleri uykudayken artan yoğun bir ağrı hissettiğini ifade eden Dr. Candan, “Bu durumda hareketsiz duran el bileği, uykudayken kasların gevşemesi ve vücuttaki ödem artışı nedeniyle median sinirin daha fazla sıkışmasına neden oluyor. Hatta zaman zaman hasta uykusundan uyanıp elini çırpma isteği duyabiliyor” dedi.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Her karpal tünel sendromu hastasının ameliyat olmak zorunda olmadığını vurgulayan Candan, çoğunlukla ilaç ve fizik tedavi uygulandığını, orta ve ileri derecede karpal tünel sendromu hastaları, genellikle ameliyat edildiğini belirterek, bu nedenle rahatsızlık ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hastanın ameliyattan sonra genellikle 1 gece hastanede takip edildiğini söyleyen Candan, “Hastanın elini kullanmasında bir kısıtlama yoktur. Kişi, kısa sürede iş hayatına geri döner. Dikişleri de 2. hafta alınır. Sınırlı bir hasta grubu ameliyat sonrası fizik tedavi görür” diye konuştu.