Mide balonu ile obeziteden kurtulmak mümkün mü?

Herkes Duysun TV’de Sevilay Yüksel Gündüz’ün hazırlayıp sunduğu Sağlıkta Nefes programına bu hafta Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Eroğlu konuk oldu.Gülsüm YILDIRIM / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Sağlıkta Nefes programına bu hafta Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Eroğlu konuk oldu.

Hakan Eroğlu, programda mide balonunun zayıflamaya yol açıp açmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Mide balonunu, hayat alışkanlıklarından veya hastalıklarından dolayı kilo veremeyen kişilere uygulandığını belirten Op. Dr. Hakan Eroğlu, "Mide içine, mide hacmini küçültmek için bir endoskopik olarak aygıt yerleştiriyoruz. Daha sonra bu balon, sıvıyla şişirip ve hastanın kilo vermesine yardımcı bir yöntem olarak kullanıyoruz. Mide balonu yerleştirme operasyonu, mide cerrahisi geçirmemiş olmak koşuluyla herkese uygulanabilir çünkü mide balonu, hacmi olan bir şeydir. Daha önceden obezite cerrahisi geçirmiş, kilo verememiş, midede delinme ya da tümör sebebiyle ameliyat geçirmiş hastalarda mide balonu yerleştirilemez. Bu durumda geçerli yöntem, revizyonel ameliyatlardır." dedi.

"MİDE BALONU OPERASYONU GÜNÜBİRLİK İŞLEMDİR"

Obezitenin, başlı başına bir risk faktörü olduğunu söyleyen Eroğlu, "Tansiyon, şeker, kalp hastalıkları, eklem problemleri riskini azaltmanın bir numaralı faktörü kilo vermektir. Mide balonu da kilo vermeye yardımcı olduğu için bu hastalıkların ileride gelişmesine ya da kullandığı ilaçların doz azaltmasına yardımcı olabilir ama olay kilo vermektir. Gastrit ve ülser hastalarına da mide balonu takılmasından herhangi bir sorun yok. Doğum sonrası kiloların kalmasından dolayı emziren anneler de taktırabilir. Mide balonu uygulamasından önce bir hazırlık süreci de bulunmaktadır. Hasta, ameliyat öncesi bir anestezi doktorumuzun öngördüğü kalp ve akciğer grafisi gibi tetkikler oluyor. Anestezi uygun gördüğü zaman işlem, günübirlik gerçekleşiyor. Bu tür operasyonlar anestezi ile çok daha konforludur. Uyanık bir hastaya sadece endoskopi yapmak bile oldukça meşakatli. Bir de biz, endoskopi ile beraber bir de mide balonu yolluyoruz. Yani hasta, öğürme, kusma yapabiliyor." şeklinde konuştu.