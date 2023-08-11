Mezoterpi tedavisi nedir? Hangi amaçlar için kullanılır?

Uzman Doktor Janset Erkul Arıcı, mezoterapi tedavisinin hangi amaçlar için kullanıldığını Herkes Duysun’a anlattı. Arıcı daha güçlü ve sağlıklı saçlar için mezoterapiyi önerdi.İlminur ATÇI - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Mezoterapinin en önemli avantajının ilaçların doğrudan sorunlu bölgeye uygulanması sayesinde sistemik bir etkiye sebep olmadan maksimum fayda elde edilmesi olduğunu ifade eden Janset Erkul Arıcı, mezoterapinin çeşitli vitamin, mineral, aminoasit, enzim gibi maddelerin doğrudan mikroenjeksiyonlarla cildin orta tabakasına uygulandığı bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Arıcı, tedavisinin planlanan bölgeye göre yüz, saç ve vücut mezoterapileri mevcut olduğuna dikkati çekerek, "Anti-aging, cilt yenileme amaçlı, selülit, çatlak, leke, yara izleri gibi dermatolojik sorunların tedavisinde ve saç tedavilerinde kullanılır” dedi.

“MEZOTERAPİ SAYESİNDE DAHA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI SAÇLAR ELDE EDİLİR”

Saç mezoterapisinin hem kadınlarda hem de erkeklerde saç dökülmesi, saçlarda incelme, seyrelme, cansızlık, kellik gibi sorunlarda saçın ihtiyacı olan maddelerin direkt problemli bölgelere uygulandığı bir mezoterapi türü olduğunu belirten Arıcı, “Saç mezoterapisinde kullandığımız ürünler saç köklerinde kan dolaşımını arttırır, saçların yenilenme ve çoğalma süreçlerini uyarır. Saçın beslenmesini, uzamasını, güçlenmesini sağlar ve saç dökülmesini azaltır. Böylelikle daha güçlü ve sağlıklı saçlar elde edilir.” diye konuştu.

“TEDAVİYE KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR”

Uzman Doktor Janset Erkul Arıcı, saç mezoterapisinin seansları ve yan etkileri hakkında şunları kaydetti:

“Saç mezoterapisinde seans aralıkları problemin durumuna göre, kişiye özel tedavi protokolleri şeklinde, 1 veya 2 hafta aralıklarla planlanır ve seans sayısı da yine buna göre 4-10 seans olacak şekilde belirlenir. Başlangıçta daha sık olan seansların arası giderek açılabilir. Tedaviye yanıt kişiden kişiye göre değişir ancak genellikle ikinci-üçüncü seanstan sonra ortaya çıkmaya başlar. Mezoterapi sonrası enjeksiyon bölgelerinde geçici kızarıklıklar, şişlikler veya morarmalar oluşabilir. Bu etkiler 1-2 gün içinde kendiliğinden geriler. Nadiren ilaca bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir.”