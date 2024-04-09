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Mersinlilere bayramda beslenme tavsiyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı daha sağlıklı ve hafif geçirmesi için yeme-içme ve beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu

SAĞLIK 09.04.2024, 17:00
Mersinlilere bayramda beslenme tavsiyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı daha sağlıklı ve hafif geçirmesi için yeme-içme ve beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde Diyetisyen olarak çalışan Müge Kinaş, özellikle Ramazan Ayı boyunca azalan öğün sayısı ve oruç tutulması sebebiyle metabolizması yavaşlayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bir aylık oruç süresinin bitmesiyle birlikte, vatandaşları, birden ve aşırı yemek yeme konusunda uyaran Kinaş, özellikle aşırı şekerli ve hamur işlerinin dikkatli ve kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Porsiyon kontrolünün bu süreçte önemli olduğunu hatırlatan Kinaş, dikkatsiz beslenmenin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, dengeli ve doğru beslenmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Kinaş: “Kendi beslenme rutinimize döndüğümüz bu süreçte önceliğimiz porsiyon kontrolü”

Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde Diyetisyen Müge Kinaş, Ramazan Bayramı boyunca beslenme konusunda vatandaşların doğru ve dengeli beslenmesi için yapılacak adımlardan bahsetti. Kinaş, “Uzun süre aç kaldığımız bu dönemden kendi beslenme rutinimize geçiş yaptığımız zaman dinlenmiş olan sindirim sitemizi çok fazla miktarlarda yemek yiyerek bozmamamız gerekiyor. O nedenle ilk önceliğimiz porsiyon kontrolünü ayarlamak olmalı. Bir anda yüksek porsiyonu besinler tükettiğimiz zaman hazımsızlık, şişkinlik gibi mide problemlerini ve kan şekeri dengesizliğine yol açabiliriz” dedi.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söyleyen ve tüketilmesi gereken besinlerle ilgili bilgi veren Kinaş, “Kahvaltı öğünümüzde kızartmalı yiyecekler, hamur işleri, sucuk, salam, reçel, bal gibi besinler yerine haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, ceviz, meyve, sebze ve tam tahıllı ürünlere yer verebiliriz. Böylelikle güne daha sağlıklı bir başlangıç yapmış oluruz. Gün içerisinde toplam 2-3 ana öğün ve 2-3 ara öğün olacak şekilde beslenmemizi ayarlayabiliriz. Gece yatmadan 3 saat öncesinde ise yemek yeme işlemini sonlandırmamız gerekir” diye konuştu.

“Küçük egzersiz ve bol sıvı ile iştahımızı dengeleyebiliriz”

İştahı kontrol altında tutmak için gün içerisinde bol sıvı almanın ve küçük egzersizler yapmanın da önemli olduğunu hatırlatan Kinaş, içilen çay ve kahve sayısının da önemli olduğunu vurguladı. Özellikle bu dönemde şeker tüketimin artabileceğini söyleyen Kinaş, “Bayram ziyaretlerinde genelde ikram edilen besinler, hamur işleri, şekerli besinler, tatlı ve çikolata oluyor. Bu tarz besinleri daha kontrollü bir şekilde ve az miktarda tüketmeye dikkat etmeliyiz. Şerbetli yiyecekleri ve tatlıları, sütlü tatlılarla yer değiştirebiliriz. Şekeri de kuru meyve ile yer değiştirerek tercih edebiliriz. Misafirliğe gitmeden önce ikramlıkları daha kontrollü bir şekilde tüketmek ve kan şekeri dengesini ayarlamak için aç olmamamız gerekiyor. Evden çıkmadan önce kendimizi tok tutacak sağlıklı besinler tüketmek iyi bir yöntem olacaktır. Ayrıca  misafirlikte gelen konuklara yemek yeme konusunda ısrarcı davranmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Son olarak bu süreci daha rahat geçirmek için yoğun tempolu sporlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Kinaş, güneşin yoğun olmadığı saatlerde hafif tempolu yürüyüşlerin daha doğru bir tercih olacağını dile getirdi.

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