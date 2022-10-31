Meme kanserine karşı uyarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı birimler, Ekim ayı boyunca her hasta ve yakınında meme kanserine farkındalık oluşturması adına, pembe kurdele takarak hizmet verdi.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, “Meme kanseri Türkiye'de kadınlarda en çok görülen kanser tipi. Eğer erken dönemde tanı konur ve tedbir alınırsa, tedavisi mümkün olan bir hastalık. Meme kanserinde erken tanıyı koymak için de, 20 yaşından 40 yaşına kadar olan dönemlerde her ay kendi kendine muayeneyi öneriyoruz. 40 yaşından sonra da senelik rutin kontroller öneriyoruz. Erken yaşta tanı almış bir yakınımız varsa, onun yaşı baz alınarak ona göre daha erken yaşlarda taramaya girilmesi öneriliyor” dedi.

Meme kanserinde yaşam şeklinin yanı sıra genetik faktörlerin de etken olduğuna değinen Bakır, meme kanserinden korunmak için yapılması gerekenlere değinerek, “Kilo kontrolü, sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir bedenle meme kanserine yakalanmayı engelleyebiliriz. Ama kalıtsal nedenlerle de bu hastalık görülebiliyor. Ailede meme kanseri öyküsünün olması, bazı hormon tedavilerinin alınması gibi faktörler nedeniyle hastalık olabiliyor. Erken tanı konan bireylerde meme kanserinin tedavi süreci çok daha rahat ve kolay. Tamamen iyileşme sağlanabilen bir hastalık haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir personelinden ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ mesajı

Ambulans Birimi çalışanı Batuhan Tazegül, “Meme kanseri farkındalık ayında, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak, biz de bu farkındalığın bir parçası olduk. Meme kanserinin farkında olalım, erken teşhis için geç kalmayalım” dedi.

Meme kanserine dikkat çekmek isteyen bir diğer personel Mustafa Güngör de “Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için bizler de varız. Bu hastalıktan kurtulmak, kişilerin elinde. Erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.

Erken teşhisin önemine değinen personel Sergen Duru, “Meme kanseri farkındalık ayında, bu farkındalığı hasta ve yakınlarına iletmek için pembe kurdeleler takıyoruz” derken, personel Ceyhan Taşkın ise, “Ülkemizde ve dünyada en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser türü, meme kanseri. Büyükşehir Belediyesi olarak, biz de bu farkındalığın destekçisiyiz. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır” dedi.