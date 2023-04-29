Son Dakika

Meme kanserine dikkat çeken Metamazon Belgeseli

SAĞLIK 29.04.2023, 10:15
Meme kanserine dikkat çeken Metamazon Belgeseli

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Mersin Kent Konseyi ve Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü iş birliği ile anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirerek, kadınları, konusu meme kanseri olan Metamazon Belgeseli ile buluşturdu.MERSİN (İGFA) - Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösterime, kentin farklı noktalarından kadınların ulaşımı sağlandı. Kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlik öncesinde pembe kurdele de dağıtıldı. Belgeseli izleyenler arasında, meme kanserini yenmiş kadınlar da yer aldı. Belgeselin yönetmeni ve senaristi Can Adiloğlu farkındalık çalışmasına destek vererek, belgeselin ücretsiz bir şekilde gösterimini sağladı.

Belgeselde konumuz meme kanseri

Metamazon Belgeseli, metastatik meme kanseri teşhisi konan Canan Perdahlı üzerinden meme kanserine dikkat çekiyor. Kendisi de metastatik meme kanseri olan Canan Perdahlı'nın, teşhis konduktan sonra, o zamana kadar yapamadığı her şey için pişmanlık duyması ve geriye kalan zamanını, istediği her şeyi yaparak geçirmeye karar vermesi üzerine yoğunlaşıyor. Canan Perdahlı, kanser olmasına rağmen umudunu yitirmiyor ve yaşama sevinci ile hastalığa, eğlenceli ve pozitif yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Canan Perdahlı, Türkiye’nin ilk Metastatik Meme Kanseri Derneği’ni de kurarak, kendisi gibi binlerce kadına umut oluyor.

Erdur: “Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi”

Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü Başkanı Dicle Erdur, dernek olarak yürüttükleri ‘Geç Kalmadan Fark Et’ projesi kapsamında, Metamazon Belgeseli’nin gösterimi için çalıştıklarını belirterek, “Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi. Bu belgeselin gösterimi için çok çaba gösterdik. Belediyenin de bu yönde bir çalışması vardı. Bu anlamda Kent Konseyi Başkanımız sevgili Ayferi Tuğcu da bize destek oldu ve belgeselin gösterimini yaptık” dedi.

Çalışmanın önemine vurgu yapan Erdur, “Bu bir farkındalık çalışması. Çünkü toplumumuzda farkındalıklara ve aslında bazı şeylerin erken tanısına dikkat çekmek çok önemli. O anlamda bizim için de çok kıymetli bir etkinlik oluyor. Kent Konseyi’ne de, Büyükşehir Belediyesi’ne de desteklerinden ve iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizimle hep bir aradaydılar, bizim hep yanımızda oldular. Bu anlamda destekleri bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

“Güçlü olmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım”

Meme kanserini yenen ve Metamazon Belgeseli’ni izlemeye gelen Zeynep Çavgun Keskin, “Ben 2017 Ağustos ayında meme kanserine yakalandım. Ameliyat oldum. Sağ göğsüm ve koltuk altım alındı, ama 6. yılımdayım. Mücadelemi bitirdim. Halen kontrollerime devam ediyorum. Güçlü olmak ve inanmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım ve şu anda da Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadın stantlarındayım. Hem üretiyorum, hem de sosyalleşiyorum. Bu belgeseli bize sundukları için de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Keçiörengücü 33 50
10. Bandırmaspor 32 50
11. Boluspor 32 48
12. Tuzlaspor 33 38
13. Erzurumspor 32 33
14. Altay 33 33
15. Altınordu 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 33 75
2. M.City 31 73
3. Newcastle 32 62
4. M. United 31 60
5. Tottenham 33 54
6. Aston Villa 33 54
7. Liverpool 32 53
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 32 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Wolves 34 37
14. Bournemouth 33 36
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 33 30
17. Nottingham Forest 34 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 33 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 31 63
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 31 50
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 32 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 31 39
14. Real Valladolid 31 35
15. Almeria 32 33
16. Valencia 31 33
17. Cadiz 31 32
18. Getafe 31 31
19. Espanyol 31 28
20. Elche 32 16