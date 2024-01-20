Manisa geçen yıl 1580 hastanın naklini gerçekleştirdi

Manisalılara her alanda kaliteli bir yaşam getirmeyi amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların hizmetine sunduğu hasta nakil ambulansları ile 2023 yılında 1580 hastanın hastanelere nakli gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yaşlı, engelli ve yatalak duruma olan hastaların sağlık tesislerine ulaşımı noktasında hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı ve uzman personeli, 2023 yılında bin 580 kişinin sağlık tesislerine ulaşımı noktasında Manisalılara hizmet verdi. Hasta nakil ambulansı personeliyle bir araya gelen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalılara her alanda en iyi ve en kaliteli hizmeti götürmeyi kendilerine görev bildiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla 2 ambulansla 17 ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hepimizi derin yasa boğan 6 Şubat depremlerinde de hasta nakil ambulanslarımız aktif görev almıştı. Geride bıraktığımız 2023 yılında da ilimiz genelinde 1580 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarına nakillerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza evlerinden alıp, sağlık kuruluşunda tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz” dedi.