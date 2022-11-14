Manisa'da ölçümlü farkındalık

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Dünya Diyabet Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açılan stantta vatandaşların kan şekeri ölçümü gerçekleştirildiMANİSA (İGFA) - 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda önemli bir etkinlik düzenlendi.

Stant kurularak vatandaşların kan şekeri ölçümlerinin yapıldığı organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmeoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Elmas, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün katılım sağladı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla açtığı stantta yeşil elma ve su ikramı yaptı.

FARKINDALIK AMAÇLANIYOR

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2021-2023 yılları arasında Dünya Diyabet Günü’nün teması diyabet programına erişim. Biz de bu konu kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık çalışması yaparak hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir stant çalışması yaptık. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, kan şekerlerini ölçüyoruz, sonrasında gerekiyorsa bununla ilgili yönlendirme yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da sağlıklı beslenmeye hem dikkat çekmek hem de farkındalık yaratmak amacıyla su ve yeşil elma ikramı yapılıyor. Vatandaşlarımızı diyabet hakkında bilgilendirmek amacıyla standımıza bekliyoruz” diye konuştu.