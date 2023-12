A, C vitamini ve lif gibi besin maddeleri bakımından zengin olan mandalina gözlere iyi geliyor. Diyetisyen Muhammet Nurullah Şahin konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Mandalina, A, C vitamini ve lif gibi besin maddeleri bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korumada önemli bir rol oynar.

Diyetisyen Muhammet Nurullah Şahin, mandalinanın gözlere iyi geldiğini söyledi.

Turunçgiller familyasından olan ve genellikle kış meyvesi olarak bilinen küçük, turuncu renkte, tatlı ve ekşi bir tadı olan bir narenciye meyvesi olan mandalinanın genellikle portakal gibi büyük değil, daha küçük boyutlarda olabileceğini belirten Diyetisyen Muhammet Nurullah Şahin, "Kabuğu ince, yumuşak ve kolayca soyulabilir niteliktedir. İç kısmı, suyu bol, segmentlere ayrılmış ve tipik olarak tatlı-tuzlu bir tat taşır. Bazı çeşitlerinde ekşi bir lezzet de bulunabilir. Genellikle taze olarak tüketilen mandalina, meyve suları, salatalar, tatlılar ve çeşitli yemeklerde lezzet verici bir bileşen olarak da kullanılabilir. Ayrıca, mandalina yağının, kozmetik ve aromaterapi alanlarında da kullanıldığı bilinmektedir" dedi.

Mandalina göz sağlığına katkıda bulunabilecek besleyici bir meyve olduğunu belirten Şahin, "Göz sağlığı için faydalı olan bazı besin maddelerini içerir ve bu sayede gözlerin sağlığını destekleyebilir. Mandalina, özellikle A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, göz sağlığı için hayati öneme sahip bir besindir. Retina sağlığını destekleyerek görmeyi korur ve gece körlüğü gibi gözle ilgili problemleri önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, mandalina içeriğindeki antioksidanlar sayesinde gözlerdeki serbest radikallerle savaşabilir. Antioksidanlar göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve yaşlanma ile ilişkili maküler dejenerasyon gibi gözle ilgili hastalıkların riskini azaltabilir" diye konuştu.