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LÖSEV'in mücadelesi 25 yaşında

SAĞLIK 13.02.2024, 12:50
LÖSEV'in mücadelesi 25 yaşında

LÖSEV- Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemi ve kanserle mücadelesinde 25 yılı geride bıraktı. Peki bu 25 yıl nasıl geçti? LÖSEV hastalıkların yanı sıra nelerle mücadele etti?Cüneyt YAMAN / Sergen DURAK / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - LÖSEV bu yıl, lösemi ve kanserle mücadelesinde 25. yaşını kutluyor. 25 yıldır süren bu mücadelede kurum, hastalıkların yanında birçok engelle de karşılaştı.

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, Herkes Duysun’a yaptığı ziyarette LÖSEV’in 25. yılı ve yapılan çalışmalara dair önemli bilgileri paylaştı. Çalışmalarda önceliğin geleceği oluşturan çocuklara verildiğini ancak kuruluşundan bu yana büyük bir mesafe kat eden LÖSEV’in artık yetişkin hastalara da ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

“İNSANLAR SESLERİNİ ÇIKARTMAKTAN KORKUYORLAR”

Her gün 500 çocuğun ve vatandaşın kansere karşı mücadele verdiğini vurgulayan LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, “Kanser ve lösemi hastalıkları adeta çığ gibi artmaktadır. Halk, bu gerçeği göz ardı edilemez bir tehdit olarak görmelidir.” dedi.

Trakya bölgesindeki toprakların sanayi atıkları ve çeşitli kimyasallar nedeniyle zehirlendiğini kaydeden Sakarya, “Ergene Nehri ve Meriç Havzası, kanserojen atıklarla dolup taşmaktadır. Bu durum sadece Trakya'yı değil, İstanbul ve diğer bölgeleri de etkilemektedir. Her evde birkaç kanser hastası var, insanlar seslerini çıkartmaktan korkuyorlar.”

LÖSEV'İN MÜCADELESİ VE KARŞILAŞILAN ENGELLER

LÖSEV'in, LÖSANTE Hastanesi için tam ruhsat alamadığını ve 200 yatağın boş durduğunu ifade eden Sakarya, bu nedenle ülkenin önemli bir sağlık sorununu çözmek adına atılan adımların engellendiğini kaydetti ve Sağlık Bakanlığından tam destek alınamamasının hasta tedavilerini olumsuz etkilendiğini belirtti.

Sakarya ayrıca, LÖSEV'in kurmayı planladığı LÖSEVKENT Üniversitesi ve Tıp Fakültesi için YÖK'ten beklenen imzanın gelmemesi üzerine ülkede birçok alanda uzman doktor eksikliğine çözüm getirmeyi hedefleyen bu projenin önünün tıkandığını ifade etti.

“HERKESİ MÜCADELEMİZE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

LÖSEV’in, kanserle mücadelede karşılaştığı zorluklara rağmen halkın ve devletin desteğiyle daha etkin çözümler üretebileceğini söyleyen Sakarya, “Kanser ve lösemi mücadelesi sadece LÖSEV'in değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. LÖSEV bir gönüllülük projesidir, bu çocuklar ve hastalar hepimizin hastaları. Bu nedenle herkesi mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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