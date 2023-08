Lazer ameliyatı hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdinç Usta, lazer ameliyatlarının amacını ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini Herkes Duysun ekibine anlattı.Reyhan ÖZBAKIR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Ahmet GÜNAY - Herkes DUYSUN

BURSA (İGFA) - Göz bozukluklarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemin excimer lazer ameliyatı olduğunun altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdinç Usta, “30 yılı aşkın süredir uygulanıyor. Lazer ameliyatları daha çok 18 ila 45 yaş arasında genç insanlarda uygulanan bir yöntemdir. 18 yaşından önce uygulanmamasının sebebi gözün tamamının gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle miyoplar 18 yaş altında sürekli bir değişim halindedirler. Gözlerinin numarası ilerleme eğilimindedir. Dolayısıyla bir insanı tedavi ederken ve bunun kalıcı olabilmesi için numaranın değişken olmaması gerekir. Bu ameliyatın uygulanması konusunda alt sınır 18, üst sınır aslında yoktur ama 40-45 yaşları kabaca bir sınır olarak algılanabilir. Miyoplara, astigmatlara hipermetroplara da uygulanabilir fakat bunların hepsinin kendi içlerinde sınırları vardır. Daha çok miyop ameliyatı olarak bilinmektedir.”dedi.

“LAZER AMELİYATLARINDA TAM OLARAK BİR MEVSİM KISITLAMASI YOKTUR”

Lazer ameliyatlarında mevsim kısıtlamasının olmadığını fakat fazla sıcaklarda bazı ameliyatların yapılmamasının daha uygun olacağından bahseden Usta “Lazer ameliyatlarında tam olarak bir mevsim kısıtlaması yoktur, her zaman yapılabilir. Lazer ameliyatları 3 ameliyat çeşidinin ortak bir ismidir. Bu ameliyatlar içinde yazın yapılmasında sorun içerenler de içermeyenler de mevcuttur. Mesela excimer lazer ameliyatları içerisinde, prk ya da No Touch diye ifade edilen yöntemler vardır. Bu Yöntemlerin, özellikle yazın çok güneşli bir coğrafyada yapılması sıcağa maruz kalınmasından dolayı birtakım görmeyi azaltıcı, istenmeyen sorunlar yaşanabilir. Özellikle deniz tatili yapıldığında ve güneş gözlüğü takılmadığında bir süre sonra gözün saydam tabakasında opaklaşma ve ona bağlı görme kaybı gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Özellikle kişinin güneşe maruz kalması söz konusu ise güneşten ve ışıktan etkilenmeyen ‘Lasic’ gibi ameliyatlar da var. Bu ameliyatlar her mevsimde yapılabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“AKILLI MERCEK AMELİYATLARI ÖMÜR BOYU GEÇERLİDİR”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdinç Usta, akıllı mercek ameliyatları hakkında şöyle konuştu: “Göz bozukluklarının tedavisindeki diğer bir ameliyat yöntemi de akıllı mercektir. Tıbben aslında çok odaklı mercek ya da ona benzer mercekler kullanılarak yapılan bir yöntemdir. Lazer ameliyatından farklı olarak gözün içinde yapılan bir ameliyattır. Lazer ameliyatında ise gözün ön yüzeyinde şekillendirme yapılır. Akıllı mercek ameliyatları ömür boyu geçerlidir.”