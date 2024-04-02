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Laktoz alerjisinde yaş faktörüne dikkat

Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz laktoz hassasiyeti yarattığı gaz problemleri nedeniyle süt ürünlerini sevenlerin yaşam kalitesini düşürüyor Laktoz intoleransının karın ağrısı, şişkinlik, ishal, gaz ve mide bulantısı belirtilerine neden olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr Eyyüp Kenan Özok, sanılanın aksine laktozun sadece süt ürünlerinde bulunmadığına dikkat çekerek, “Laktoz dokusu, tadı ve yapışkan nitelikleri için kullanılan gıda katkı maddesi olarak da kullanılır Dolayısıyla sadece sütte değil; yoğurt, peynir, tereyağı, dondurma, süt tozu, işlenmiş gıdalar, sucuk, sosis, patates cipsi, çikolata, pasta, krema, bisküvi ve kurabiye gibi gıdaların hepsinde bulunur” dedi  Laktaz hassasiyeti herkesi farklı etkileyebilirLaktaz enzimi eksikliği veya yokluğuna bağlı olarak bu gıdaların tüketilmesinin çeşitli rahatsızlıklara yol açacağına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr Eyyüp Kenan Özok, “Laktoz hassasiyetine sahip hastalar süt ve süt ürünlerini yeteri kadar tüketemedikleri için ihtiyaç duydukları kalsiyum ve D vitaminini de alamazlar Hastalar bu vitamin ve mineralleri içeren brokoli, somon, sardalya, portakal suyu ve badem sütü gibi gıdaları tüketmeye özen gösterebilirler” diye konuştu  Herhangi bir diyete başlamadan veya takviye kullanmadan önce mutlaka doktor değerlendirilmesinden geçmek gerektiğinin altını çizen Dr Eyyüp Kenan Özok, “Laktoz intoleransı her bireyde farklı şekillerde etkiler yaratabilir ve herkesin tolerans düzeyi farklıdır Bazı insanlar küçük miktarlarda laktozlu gıda tüketebilirken, diğerleri hiç tolerans gösteremez Bunun için herhangi bir aksiyon alınmadan önce mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir” dedi Bitki bazlı süt çeşitleri alternatif sunuyorDr Eyyüp Kenan Özok, “Soya, pirinç, badem, hindistan cevizi, fındık, yulaf, kenevir, macadamia fıstığı ve fıstık sütü gibi bitki bazlı sütler ve türevleri doğal olarak laktoz içermez Laktoz intoleransı olanlar için süt bazlı ürünlerin yerini almak üzere düşük laktozlu veya laktozsuz versiyonları tercih edilebilir” tavsiyelerinde bulundu Tanı için test şart Laktoz intoleransından şüphelenenlerin hidrojen nefes testi, laktoz tolerans testi, genetik testi, laktaz aktivitesi ve dışkı testine başvurabileceğini belirten Dr Özok, “Normal bireylerde laktoz içeren ürünler tüketildikten sonra kanda glukoz seviyesi yükselir Laktoz intoleransı olan bireylerde ise kanda glukoz düzeyinde artış saptanmaz Hastalığın kesin tanısı endoskopik yöntemle, bağırsaktan alınan biyopside laktaz enziminin eksikliğinin kanıtlanmasıyla konur” dedi

SAĞLIK 02.04.2024, 16:49
Laktoz alerjisinde yaş faktörüne dikkat

Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz laktoz hassasiyeti yarattığı gaz problemleri nedeniyle süt ürünlerini sevenlerin yaşam kalitesini düşürüyor.Laktoz intoleransının karın ağrısı, şişkinlik, ishal, gaz ve mide bulantısı belirtilerine neden olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, sanılanın aksine laktozun sadece süt ürünlerinde bulunmadığına dikkat çekerek, “Laktoz dokusu, tadı ve yapışkan nitelikleri için kullanılan gıda katkı maddesi olarak da kullanılır. Dolayısıyla sadece sütte değil; yoğurt, peynir, tereyağı, dondurma, süt tozu, işlenmiş gıdalar, sucuk, sosis, patates cipsi, çikolata, pasta, krema, bisküvi ve kurabiye gibi gıdaların hepsinde bulunur” dedi. 

Laktaz hassasiyeti herkesi farklı etkileyebilir

Laktaz enzimi eksikliği veya yokluğuna bağlı olarak bu gıdaların tüketilmesinin çeşitli rahatsızlıklara yol açacağına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Laktoz hassasiyetine sahip hastalar süt ve süt ürünlerini yeteri kadar tüketemedikleri için ihtiyaç duydukları kalsiyum ve D vitaminini de alamazlar. Hastalar bu vitamin ve mineralleri içeren brokoli, somon, sardalya, portakal suyu ve badem sütü gibi gıdaları tüketmeye özen gösterebilirler” diye konuştu. 

Herhangi bir diyete başlamadan veya takviye kullanmadan önce mutlaka doktor değerlendirilmesinden geçmek gerektiğinin altını çizen Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Laktoz intoleransı her bireyde farklı şekillerde etkiler yaratabilir ve herkesin tolerans düzeyi farklıdır. Bazı insanlar küçük miktarlarda laktozlu gıda tüketebilirken, diğerleri hiç tolerans gösteremez. Bunun için herhangi bir aksiyon alınmadan önce mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir” dedi.

Bitki bazlı süt çeşitleri alternatif sunuyor

Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Soya, pirinç, badem, hindistan cevizi, fındık, yulaf, kenevir, macadamia fıstığı ve fıstık sütü gibi bitki bazlı sütler ve türevleri doğal olarak laktoz içermez. Laktoz intoleransı olanlar için süt bazlı ürünlerin yerini almak üzere düşük laktozlu veya laktozsuz versiyonları tercih edilebilir” tavsiyelerinde bulundu.

Tanı için test şart 

Laktoz intoleransından şüphelenenlerin hidrojen nefes testi, laktoz tolerans testi, genetik testi, laktaz aktivitesi ve dışkı testine başvurabileceğini belirten Dr. Özok, “Normal bireylerde laktoz içeren ürünler tüketildikten sonra kanda glukoz seviyesi yükselir. Laktoz intoleransı olan bireylerde ise kanda glukoz düzeyinde artış saptanmaz. Hastalığın kesin tanısı endoskopik yöntemle, bağırsaktan alınan biyopside laktaz enziminin eksikliğinin kanıtlanmasıyla konur” dedi. 

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