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Kuveytli hasta Türkiye'de 'robot' desteğiyle yeniden doğdu

SAĞLIK 19.07.2023, 18:16
Kuveytli hasta Türkiye'de 'robot' desteğiyle yeniden doğdu

67 yaşında, yatağa bağımlı Kuveytli hasta Rukiye Sirous Vijdani (Roqaya S Wojdni) şifa bulmak amacıyla getirildiği Türkiye’de bağımsızlığına kavuştu. Son yıllarda baş döndürücü hızla gelişen teknoloji sayesinde rehabilitasyon tedavisinin en teknolojik hali olarak devreye giren ve kişiye özel uygulanan ‘robotik rehabilitasyon’ Kuveytli hasta Roqaya S Wojdni için de dönüm noktası oldu.İSTANBUL (İGFA) - Kuveytli Roqaya S Wojdni şiddetli bel ağrıları nedeniyle 13 yılda tam 4 kez bel fıtığı (bel fıtığı ve omurga problemleri nedeniyle) ameliyatı olmak zorunda kaldı.

67 yaşındaki Wojdni’nin aksilikler peşini bırakmamıştı. Kiminde sinir hasarı meydana gelmiş, kiminde vücuduna yerleştirilen vidalar kendiliğinden yer değiştirmiş, kiminde ağrı ve güçsüzlük oluşmuştu. Son iki ameliyatı geçen Haziran ayında birer hafta arayla oldu.

Ancak son ameliyatının ardından bir daha yürüyemedi, tüm vücudu hareketsiz kaldı, yatağa bağımlı hale geldi.

“Vücudumda sadece ayak parmaklarımdan birkaçı hareket edebiliyordu” diyen Wojdni tam anlamıyla yıkıldığını ve umudunu da kaybettiğini söyledi. Sadece ayak parmakları hareket edebilirken, Robotik Rehabilitasyon tedavisiyle, Sanal Oyun eşliğinde hızla ilerleme sağlayan ve hastaneden tek başına yürüyerek çıkan Wojdni “Bir daha yürüyeceğimi hiç düşünmemiştim. İnanılmaz bir tedavi ve inanılmaz bir ilgi gördüm. Hepsine minnettarım” diye konuştu. Acıbadem Taksim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum da Robotik Tedavinin faydalarını en çarpıcı boyutuyla gösterdiğini belirtti.

ROBOTUN GÜCÜ DEVREYE GİRİNCE....

Acıbadem Taksim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum da Wojdni’nin tedavisindeki hızlı iyileşmeyi Robotik Tedavi sürecinde çok çarpıcı şekilde gördüklerini belirtti.

Hastaya üç ay boyunca fizik tedavi uyguladıklarını ve yürüme ile kas gücünde yeterli gelişim olmayınca Robotik Tedaviye başladıklarını anlatan Çorum, "Robotik Rehabilitasyon Tedavisine başlamamızla birlikte çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Her gün toplam 4-5 saat robotik cihazlar, elektroterapi, kondisyonu artırıcı bisiklet, ayakta yürüme egzersizleri ve fizyoterapi uygulayarak çok hızlı bir iyileşme süreci yaşadı. Önce bacak kasları güçlendi. Sadece ayak parmaklarını oynatabilirken 1,5-2 ay içerisinde yardımla yürümeye başladı. Son iki ayda da hastamız kimseden yardım almadan, bağımsız şekilde, tek başına yürüyebilir hale geldi" dedi.

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