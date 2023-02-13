Kütahya'da depremzedeli çocuklara ücretsiz destek

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkânlarıyla seferber olan Kütahya Belediyesi, Engelsiz Hayat Topluluğu ve Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle deprem bölgesinden şehre gelen çocuklara ücretsiz psikolojik destek vermeye başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi tüm imkânlarıyla seferber oldu.

Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Engelsiz Hayat Topluluğu ve Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle deprem bölgesinden şehire gelen çocuklara ücretsiz psikolojik destek vereceğini duyurdu.

Proje kapsamında, 4-15 yaş arası çocuklarımızın topluma yeniden kazandırılabilmesi için psikolojik destek sağlanacak.

Ayrıca, yaşanan afet sonrası meydana gelebileceği öngörülen fiziki ve ruhsal sorunlardan dolayı sosyal uyaran eksikliğinin giderilmesi, çocuklarımızın psiko-sosyal açıdan normalleşme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.