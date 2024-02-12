Kuru cildi olanlar dikkat! Bu uygulamayı mutlaka yapın

Cilt bakımı günlük hayatta maruz kaldığımız stres, yaşlanma belirtileri, hava kirliliği gibi etkenlere karşı cildimizi korumak ve gençleştirmek adına önemli bir uygulama. Peki cilt bakımının incelikleri neler?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Cilt bakımı özellikle kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir bakım uygulaması. Cildini daha sağlıklı, daha pürüzsüz, daha parlak hale getirmek ve daha genç görünmek isteyenler soluğu cilt bakım ve güzellik merkezlerinde alıyorlar. Peki cilt bakımının incelikleri neler? Cilt bakımı kaç aşamadan oluşur?

Güzellik Merkezi Yöneticisi Ayşe Karahan Altunel cilt bakımının kaç aşamadan oluştuğunu, cilt bakımın cilt tiplerine uygunluğunu, ne kadar aralıklarla yapılması gerektiğini Herkes Duysun ekibine açıkladı.

CİLT BAKIMI KAÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR?

Cilt bakımının toplam 12 aşamadan oluştuğunu dile getiren Güzellik Merkezi Yöneticisi Ayşe Karahan Altunel, “İlki cilt analizi yapmak, cilt analizini yaptıktan sonra cildinizi temizliyoruz ardından peeling yapıyoruz. Peeling sonrası cilt tipine göre 10-15 dakika olmak üzere buharda bekleme sürecimiz var. Buharda bekleme sürecinde gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Sonra komedonlarla ya da hydrafacial makinesindeki başlıklardan biriyle temizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu da cilt tipine göre değişiklik gösteriyor. Temizleme işleminden sonra tonikleme işlemimiz var, açtığımız ve temizlediğimiz gözeneklerin kapanması için tonikleme işlemini yapıyoruz.” dedi.

HASSAS, KURU YA DA YAĞLI CİLTLER CİLT BAKIMI YAPTIRABİLİR Mİ?

Hassas ciltli kişilerin de cilt bakımı yaptırabileceğini belirten Altunel, güzellik merkezlerinde kullanılan ürünlerin, kişinin cilt tipine göre belirlenip uygulandığını ve hassas, kuru ya da yağlı ciltlere de ayrı ayrı ürünlerle, farklı protokollerle hizmet verdiklerini söyledi.

Altunel ayrıca, cilt bakımının asgari olarak ayda bir kere yapılmasını tavsiye etti.