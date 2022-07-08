Kürdan ile diş temizliği doğru mu?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, yemek artıklarını dişlerden çıkarmak için kürdan kullanmanın dişlere ve diş etlerine zarar verebileceği konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Diş aralarında kalan yemek parçalarını temizlemek için doğru olan fırçalamak ve diş ipi kullanıldığına dikkati çeken Dt. Pertev Kökdemir, kürdanın diş arası temizleyici olarak kabul edilmediğini ve bu nedenle diş temizliği için tavsiye edilmediğini açıkladı.

“Kürdan kullanmak dişlerinizin arasına sıkışmış bir şeyi çıkarmak için ideal bir yol değildir" diyen Kökdemir, “Kürdanlar diş etlerini ittirerek kalıcı çekilmeye sebep olabilirler. “Bu durum diş eti hastalığına ve diğer diş problemlerine yol açabilir” dedi.

Dt.Kökdemir, koruyucu diş hekimliğinin bireylerin sağlıklı bir ağıza sahip olmalarına yardımcı modern yolları olduğunu söyledi.

Düzenli diş hekimi kontrollerinin tedavi ihtiyacını soruna dönüşmeden belirlemede yardımcı olduğunu vurgulayan Dt Kökdemir, her 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesi ve gerekli müdahalelerin erken safhada yapılması gerektiğini kaydetti.