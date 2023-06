Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi’nde” yer alan katılımcılara Kurban Bayramında sağlıklı beslenme konusunda seminer verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi’nde” yer alan katılımcılara Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken konular hakkında seminer verildi.

Aile bireylerinin bir araya geldiği, birbirinden lezzetli geleneksel yemekler eşliğinde hasret giderildiği bayramda, yemeklerin doğru şekilde tüketildiği zaman sadece ruhumuza değil bedenimize de iyi geleceğine vurgu yapıldı.

YİYECEKLER DOĞRU ŞEKİLDE VE MİKTARDA TÜKETİLMELİ

Gebze’de bulunan Anne Şehir Merkezi Gelincik ve Defne Tesisleri’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen program yaklaşık 2 saat sürdü.

Daha keyifli ve daha sağlıklı bir bayram geçirmenin dikkatli beslenme ile olacağına vurgu yapan Büyükşehir diyetisyenleri, kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarının risk altında bulunduklarını ifade etti. Sağlıklı bireylerin dikkatli beslenmediğinde ise sindirim problemi, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık engelleri ile karışılabilecekleri belirtildi.

ETLER EN AZ 24 SAAT BEKLETİLMELİ

Bayram sabahı kurban kesme telaşı ile kahvaltı öğününün atlanabildiği hatırlatılan seminerde, kahvaltı öğününün sağlıklı bir gün geçirmek için önemli olduğu belirtildi.

Seminerde, “Kurban Bayramı’nda kahvaltı genellikle kavurma eşliğinde yapılır. Oysaki etin kesildikten sonra hemen tüketilmesi doğru değildir. Ölüm katılığı nedeniyle et bu esnada yeterince lezzetli ve yumuşak olmaz, pişme süresini uzatır. Sindirim ile ilgili problemlere neden olabilir. Bu nedenle etler en az 24 saat bekletilmeli ve daha sonra tüketilmelidir. Et tüketimini diğer günlere bırakıp, ilk gün yumurta, peynir, söğüş sebzeler, taze yeşillikler, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle sağlıklı bir kahvaltı tercih edilmelidir. Diğer günlerde ise eğer et tüketecekseniz yanında aynı besin grubundan olan peynir ve yumurtayı tüketmemeniz gerekmektedir. Yine söğüş sebzeler ve tam tahıllı ekmekle beraber etinizi tüketebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

KURBAN ETLERİ NASIL SAKLANMALIDIR?

Seminerde, kurban eti saklamanın püf noktaları da anlatıldı. Bu bağlamda katılımcılara, “Kesilen etlerin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok önemlidir. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede 3-6 ay saklanabilmektedir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı "mikroorganizmalar" için üreme ortamı oluşturur. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır” bilgisi verildi.