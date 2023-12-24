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Kulak kireçlenmesinde işitme kaybı görülüyor

SAĞLIK 24.12.2023, 17:36
Kulak kireçlenmesinde işitme kaybı görülüyor

Otosklerozun (Kulak kireçlenmesi) genetik ve bölgesel nedenleri olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bazı hastalarda ise neden bulunamadığını söylerken, hastaların genelde kulaklarının duymamasından, işitmelerinin ileri derecede düşmesinden yakındıkları dile getirildi.İSTANBUL (İGFA) - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, kulak kireçlenmesi konusunu değerlendirdi.

Kulak kireçlenmesine ‘Otoskleroz’ denildiğini dile getiren Rahimi, “Orta kulakta üç adet kemikçik vardır. Birinin adı Staplesdir. Bazen bu kemiğin bir yerde hareketli olması gerekirken, kireçlenme ile birlikte orta kulağın dış duvarına yapışıyor. Bu kireçlenmeye bağlı olarak oluşan işitme kaybına ‘Otoskleroz’ denmektedir. Otosklerozun genetik, bölgesel nedenleri vardır. Bazı hastalarda ise neden bulunamıyor.” dedi.

İŞİTME İLERİ DERECEDE  DÜŞÜYOR

Bu hastaların genelde kulaklarının duymamasından, işitmelerinin ileri derecede düşmesinden yakındıklarını ve kulak çınlaması rahatsızlığı çekerek doktora baş vurduklarını anlatan Rahimi, “Bu hastalar bize geldiklerinde önce kulak zarlarından muayeneye başlıyorum. Hastaların yüzde 99,99’unun kulak zarları normaldir fakat kulak zarı hareket ettiğinde iki kemikçiği iletiyor, üçüncü kemiği yapıştığından dolayı iletemiyor. Böylece iletim işitme kaybı görülüyor. İşitme ölçümü yapıldığında beynimizin içindeki iç kulakla beynimizin üstündeki üst katmanda olan anlama merkezi tamamen normal iken ses hava dalgası olarak geldiğinde, kulak zarına çarptığında işitme bölgesine iletilememektedir.” şeklinde bilgi verdi.

AMELİYAT YA DA İŞİTME CİHAZI ÖNERİLİYOR

Orta kulağın basıncı ölçülerek ve MR ile işitme kaybının nedeninin öğrenildiğini de anlatan Rahimi, “Tedavilerde ise iki seçenek vardır. Birincisi cerrahi işlemdir. Cerrahi işleme karar vermek o kadar kolay değildir çünkü; bu cerrahi işlemin her cerrahi işlemde olduğu gibi riskleri vardır. Bu yüzden bu ameliyatın iyi yerlerde yapılması gerekiyor.  Ameliyat olamayan danışanlarımız için ise iletim tipini yükselten bir işitme cihazı önermekteyiz. Çınlama düzelmesine gelecek olursak, çınlama ölçülebilir bir değer olmadığı için işitmeyi düzeltmenin yolları vardır. Çınlama tedavisinde ilaç kullanılamıyor. Flor eksikliği olan bireylerde bu rahatsızlık daha fazla görülüyor.” diye konuştu.

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