Kronik prostatit hayat konforunuzu bozabilir

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, kronik prostatitit hastalığının yaşam konforunu etkileyeceğini savundu.BURSA (İGFA) - Prostatın idrar torbasının altında, içinden mesaneden sonraki idrar yolunun bir kısmının geçtiği erkeklik organı olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Orta boy bir kestane büyüklüğünde ve şeklindedir. Kronik prostatit ergenlik çağını geçmiş gençlerin ve genç erişkin erkeklerin hastalığıdır. Kronik prostatit bulaşıcı bir hastalık değildir. Başkasından bulaşmaz ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık da değildir. Kronik prostatit hastalığı olan bir erkek bu hastalığı eşine bulaştırmaz” dedi.

Kronik prostatitli hastalarda görülen şikayetleri sıralayan Ürolog Prof. Dr. Kilciler, "İdrara çıkma şikayetleri; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve ağrı idrarda zorlanma, mesaneyi tam boşaltamama hissi ve sürekli idrar var hissi, ani sıkışma hissi Ağrılar; penis başında ağrı, hissizlik uyuşukluk, ilişkide ağrı hissedilmesi, ilişkide makat ve penis arasında batar şekilde ağrılar, bir veya iki testiste ağrı ve huzursuzluk hissi, kasıklarda ağrı, karın alt bölgesinde belde ağrı, makat bölgesinde ağrı. Cinsel sorunlar; cinsel isteksizlik, erken boşalma, sertleşme sorunu, boşalırken ağrı veya boşaldıktan sonra ağrı, meni içerisinde kan görülmesi, meni miktarında azalma ve taziğinde düşme, dolgunluk hissi; makat bölgesinde dolgunluk ve huzursuzluk hissi, makat ile testis arasındaki perine dediğimiz bölgede dolgunluk hissi Huzursuzluk, tedirginlik ve gerginlik; bu şikayetler nedeniyle hasta devamlı huzursuz ve gergindir, kendisinde kötü bir hastalık olduğu ve teşhis edilemediği düşüncesindedir. Çünkü bu hastalık sürekli olarak nüks olma eğilimindedir. Kronik prostatitin pozitif bir laboratuar ve radyolojik bulgusu yoktur. Teşhis için hastada bu şikayetlerin sadece birkaçının olması yeterlidir.” dedi.

PARMAKLA MUAYENE

Parmakla makat yolundan prostat muayenesinin bu şikayetleri taşıyan hastalara mutlaka yapılması gereltiğini savunan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Bu hem teşhis hem tedavi amacıyla yapılır. Tedavide periyodik aralıklarla prostat masajı yapılarak prostat içerisindeki iltihabi salgı üretraya yani idrar yoluna akıtılır, ayrıca prostat içerisindeki kanallar açılır salgıların üretraya atılması kolaylaşır. Bununla birlikte kanlanması artar ve dokunun kendisini iyileştirmesini ve verilen ilaçların prostata nüfus etmesini sağlanır” dedi.

