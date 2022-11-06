Kornea bağışı pandemi sonrası arttı!

Türk Oftalmoloji Derneği, Antalya’da düzenlenen 56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi’nde kornea nakli ile ilgili olarak pandemi öncesi ve sonrası yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği 56’ncı Ulusal Kongresi 2-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi katkılarıyla Antalya’da düzenlendi.

Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında ülkemizdeki en kapsamlı ve önemli etkinlik olan kongreye, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık bin 500 göz uzmanı, 681 yerli ve 29 yabancı konuşmacının yanı sıra 78 firma ve 350 firma temsilcisi katıldı.

Türkiye’de 3-9 Kasım 2022 tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Burcu, “Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte Türkiye’de kornea bağışı hız kazandı. Kornea nakli bekleyen hasta listesi hızla azaldı. Yurtdışından ülkemize kornea nakli olmaya gelen hasta sayısında artış var” dedi.

"Kornea nakli bir göz nakli ameliyatı değildir, sadece gözün ön yüzeyinde bulunan kornea tabakası değişimidir" diyen Prof. Dr. Burcu, "Hayatını kaybeden uygun organ bağışçılarının sağlıklı kornea tabakası alınarak hastalara kornea nakli yapılıyor. Sağlık Bakanlığının kurduğu sistemle göz bankaları veya bankalara bağlı doku kaynağı merkezlerince vefat eden kişilerdeki uygun kornealar belirlenip steril şartlarda alınıyor ve ameliyatla kornea nakli bekleyen hastalara naklediliyor. Tüm dünyada doku kaynağının kısıtlı olması nedeniyle kornea nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Ülkemizde de geçmiş yıllarda kornea nakli bekleme listeleri oldukça kabarıktı. Bugün Türkiye’de göz doktorları kornea nakli konusunda çok ileri derecede tecrübe kazanmıştır ve dünya standartlarında kornea nakli ameliyatları yapılıyor. Hatta yurtdışındaki kornea nakli bekleyen hastalar da ameliyat için Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Ayşe Burcu, COVID-19 pandemisi sırasında hastalığın kornea nakli yolu ile bulaşıp bulaşmadığı tam bilinmediğini, temaslı veya şüpheli vefatlardan kornea alınmadığını sözlerine ekledi.