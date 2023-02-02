Kocaeli Şehir Hastanesi'ne Başkan Büyükakın'dan inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “22 yıldır AK Parti’nin sağlık politikalarının eseri olan şehir hastanelerimiz, insanı merkeze alan güçlü sağlık sistemimizin eseridir” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Teknik heyetten de çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, "Şehir Hastanemiz, hem vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanması açısından, hem de çalışanların kolay hizmet vermesi bakımından dünyanın sayılısı hastaneleri arasında yer alacaktır. Kocaeli Şehir Hastanemiz, muhteşem bir eserdir. Hizmetlerin en iyisine layık milletimize bu göz kamaştırıcı eseri kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

“1218 yatak kapasitesi, 235 poliklinik ve 63 ameliyathaneye sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi şehrimiz için gurur vesilesidir” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, Şehir Hastanesi’nde bir dizi inceleme ve detaylı bir bilgilendirme aldı.

Başkan Büyükakın, “Şunun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Türkiye’de devreye giren her şehir hastanemiz ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline gelmiştir. Milletimiz bu hizmetleri alan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm ilgililere dua ediyor. Bu hastanelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de teknolojik açıdan çok ileri seviyede olması. Milletimize her şeyin en güzeli yakışır” dedi.