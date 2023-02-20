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Kocaeli'den gönüllü doktorlarla Hatay'da sağlık hizmeti

SAĞLIK 20.02.2023, 11:33
Kocaeli'den gönüllü doktorlarla Hatay'da sağlık hizmeti

Uluslararası insani yardım kuruluşu Humanity First, Hatay Defne’deki çadır kentte Büyükşehir’in sağladığı imkanlarla depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Yüzlerce personeli, araç ve ekipmanı ile depremin etkilediği şehirlerden birisi olan Hatay Defne’de depremzedelerin yaralarını sarmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bölgeye gelen uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da faaliyetlerinde yardımcı oluyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Humanity First Derneği’nin gönüllü doktorları ve diğer sağlık görevlileri, Kocaeli Büyükşehir’in Defne ilçesindeki çadır kentte sağladığı imkanlar ile vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.

GÜNDE 250 HASTAYA BAKILIYOR

Uluslararası insani yardım derneği Humanity First’ün Almanya şubesinden Pakistan asıllı 3 doktor ve 5 sağlık çalışanı, Hatay’ın Defne ilçesine geldi. Kuruluşun sağlık çalışmalarını yapabilmesi için Kocaeli Büyükşehir ekipleri, bölgedeki bir okulun yanına çadır kurdu. Daha sonra çadır kentteki konteynere taşınan bu sağlık merkezinde, her gün 250 depremzede vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. Sağlık merkezi, sabah 9’dan akşam 9’a kadar hizmet verirken acil durumlarda doktorlar bu saatlerin dışında da merkeze gelerek vatandaşlara sağlık hizmeti verebiliyor.

Humanity First doktorlarının görev yaptığı sağlık merkezi, hem bulunduğu çadır kentte kalanlara hem de dışarıdan gelen vatandaşlara hizmet veriyor. Muayenelerini olan vatandaşlara, doktorlarca yazılan ilaçlar Büyükşehir’in kurduğu diğer bir çadırda Kocaeli Eczacılar Odası tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Sağlık merkezinde görev yapan Alman doktorlar ülkelerine dönerken onların yerine Amerika Birleşik Devletleri’nden doktorlar geldi. Uluslararası kuruluş birçok ülkeden doktoru dönüşümlü olarak bu merkeze yollamayı planlıyor.

KÖYLERDE SAĞLIK TARAMASI

Merkezde görev yapan yabancı bir doktor ile bölgedeki köylere her gün gidilerek sağlık taraması yapılıyor. İlaçların ücretsiz verildiği vatandaşlardan durumu acil olanların Büyükşehir ambulanslarıyla Hatay’daki üniversite hastanesine ulaşımı sağlanıyor.

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