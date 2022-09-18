Kocaeli'de özel bireylere ağız ve diş sağlığı taraması

Kocaeli'de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine özel ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Tarama sonrası özel bireylerin tedavileri gerçekleştirildi. Özel bireylerin tedavileri emin ellere teslim edildi. Öğrencilerin tedavilerine Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah ve ekibi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gönüllüleri Başhekim Diş Hekimi Mustafa Aydınalp ve ekibi, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ekibi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü diş hekimleri eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; özel bireylerin ağız ve diş sağlığı tedavisinin diğer bireylere göre daha farklı bir uygulama ile yapılması gerekliliğinden bahsederken, "Özel bireylerin aileleri ve çocuklarına yönelik gerçekleşen bu programda, anneler yalnız olmadıklarını hissetti; çocuklarıyla ilgilenildiğini, onların gönlüne dokunulduğunu gördü; yani kısaca özel bireyleri ve ailelerini mutlu görmek bu programın en büyük amacıydı" ifadesini kullandı.

Kocaeli'nde özel eğitim kurumları ve derneklerin katılımı ile 250 özel bireyin ağız ve diş taraması ve tedavisi yapıldı.