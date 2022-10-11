Kocaeli'de 'aşı' bilinçlendirmesi... Yaşınıza uygun aşıyı yaptırın!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara mevsimsel grip ve pandemi hakkında eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde sık görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan mevsimsel grip, risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişileri daha çok etkiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği grip aşısı ve COVID-19 hakkında bilgilendirme eğitimi ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında Körfez Belediyesi'nin Yarımca sahilinde bulunan 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde gerçekleştirildi. Eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Selim Yüksel tarafından verilirken, eğitime 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katıldı.

EN ETKİLİ YÖNTEM GRİP AŞISI

Uzman Dr. Selim Yüksel hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu, aşının yanında ise kişisel hijyen kurallarına dikkat etmenin ve ellerin bol su ve sabunla yıkanması olduğunu belirtti. Yüksel, eğitimde grip ve aşı nedir, grip ve aşı kimlere ne zaman yapılmalıdır, grip aşısı tedariği nasıl sağlanır, Covid-19 aşısının yan etkileri var mıdır, grip aşısı kime ne zaman yapılmalıdır konularında detaylı bilgilendirmede bulundu.

MEVSİMSEL GRİP HASTALIĞI NEDİR?

Grip, influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğuna vurgu yapan Uzman Doktor Yüksel, grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıktığını söyledi.

COVİD-19 AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafif olduğunu kaydeden Yüksel, "Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır" dedi.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabileceğine dikkati çeken Selim Yüksel, "Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz. Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir" diye konuştu.

Yetkililer 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik mevsimsel grip ve Covid-19 pandemisi hakkında bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceğini aktardı.