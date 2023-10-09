Kocaeli'de 'anne sütü' farkındalığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dünya Emzirme Haftası’ kapsamında Cumhuriyet Bulvarında kurduğu stantta anne sütünün değeri ve önemi anlatıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Emzirme Haftası’ kapsamında Cumhuriyet Bulvarında stant kurdu. Ebe ve hemşireler tarafından anne sütünün ve emzirmenin önemi, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin önemi ve Hoşgeldin Bebek projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ BİR BESİNDİR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF Katkılarıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Dünya Emzirme Haftası” olarak kabul edilmekte ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından emzirme ile ilgili konularda farkındalığı artırmak ve ilimizde anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

ANNE SÜTÜ BEBEĞİN İLK AŞISIDIR

Anne sütünün hem kısa hem de uzun vadede, anne ve çocuk sağlığını desteklediğini, canlı bir gıda, mucize bir besin olduğunu aktaran yetkililer; ‘Anne sütü bebekleri enfeksiyonlara karşı korur. Anne sütü ile beslenen bebeklerde alerjik hastalıklar, zatürre, ishal daha az görülür. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü kolay sindirilir. Her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır. Temiz ve uygun ısıdadır’ denildi. Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yürüyüş yolundaki stantta gerçekleşen etkinlikte anne ve adaylarına konu ile ilgili ayrıca bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Büyükşehir’den sosyal destek alan anne adaylarına “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında doğum öncesi hastane çıkış paketi hediye ediyor. Bu paketin içeriğinde yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarına yönelik hastane çıkışı kıyafeti, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, amigurumi oyuncak hediye ediliyor. Aynı zamanda hayata gözlerini yeni açan tüm bebeklerin annelerine de emzirme ve bebek bakımı eğitimi hizmeti sunuyor. Sağlık personeli tarafından gebeliğin 28. haftasını dolduran veya doğumu takiben 0-3 aylık bebeği olan tüm annelere ev ziyaretlerinde bulunulup; emzirme eğitimi, bebek bakımı, göbek bakımı, göz bakımı, bebek banyosu gibi anne ve bebek için gerekli olan eğitimler veriliyor.