KKTC’de ilk kez kök hücre tedavisine başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Stembio iş birliğinde kurulan “Hücre Doku ve Rejeneratif Uygulamalar ve Araştırma Merkezi” ile KKTC’de ilk kez kök hücre tedavisi uygulanmaya başladı.KKTC (İGFA) - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Türkiye’de kordon kanı, hücre ve doku teknolojileri alanında faaliyet gösteren yeni nesil biyoteknoloji şirketi Stembio iş birliğinde “Hücre Doku ve Rejeneratif Uygulamalar ve Araştırma Merkezi” kuruldu.

KKTC’de bu alanda ilk ve tek olan merkezde, doku ve hücresel tedaviler gerçekleştirilmeye başlandı. Merkezde ilk etapta ortopedi, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında 6 hastaya kök hücre tedavisi uygulandı.

Günümüzde literatüre “Rejeneratif” ya da “Yenileyici” tıp adıyla girmiş olan tedavi uygulamaları, yaralanma ve kronik hastalıkların doku ve organlarda neden olduğu hasarları iyileştirerek hastalara umut oluyor. Rejeneratif tıptaki ilerlemeler, yaralanma ve hastalıklara bağlı sonradan gelişen hasarların tedavisi yanı sıra koruyucu tıp alanında da hasar oluşumunu önlemede büyük rol oynuyor. Tedavi uygulamalarında kişinin kendi vücudundaki kan, kemik iliği ya da yağ dokusu gibi kaynaklardan elde edilen hücreler, hasarlı doku ve organlara enjekte edilebildiği gibi, yeni doğmuş bebeklerin kordon dokusundan alınan kök hücreler de uygun hastalarda hücresel tedavi için kullanılabiliyor. Böylece vücuttaki hasarlı doku ve organ fonksiyonlarının yenilenmesi sağlanıyor.

İLK ETAPTA 6 HASTAYA UYGULANDI!

Hücresel ve moleküler düzeyde gelişen sağlık teknolojileri tıbbın geleceğini şekillendiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Stembio iş birliğinde oluşturulan kök hücre tedavileri uygulamak ve bu alanda yeni teknolojiler geliştirmek için kurulan “Hücre Doku ve Rejeneratif Uygulamalar ve Araştırma Merkezi” kordon kanı bankacılığı, doku bankacılığı, kök hücre üretimi ve bankacılığı ile klinik uygulamaları alanlarında hizmet verecek.

İnsan sağlığını tehdit eden pek çok hastalıkta tedaviye destek imkanı sağlayan Rejeneratif Tıp tedavileri, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri tarafından KKTC’de de uygulanabiliyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu, Stembio Kurucusu ve Genel Medikal Direktörü Prof. Dr. Utku Ateş ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi hekimlerinin birlikte gerçekleştirdiği ilk uygulamalarda 6 hastanın tedavileri başarı ile gerçekleştirildi.

“Konvansiyonel tıbbın yetersiz kaldığı hastalıkların tedavisinde hastalarımız için etkili ve güvenilir yardımcı tedavi alternatifleri sunmak istiyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Dünyada hücresel ve moleküler düzeyde gelişen sağlık teknolojilerini ülkemize getirmek ve bu alanda yenilikçi teknolojilere öncülük etmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.