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Kış aylarında D vitamini ihtiyacı artıyor!

SAĞLIK 22.10.2022, 09:52
Kış aylarında D vitamini ihtiyacı artıyor!

Kış mevsiminde havaların soğuması ile birlikte neredeyse herkes bir kez soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlara yakalanması dolasıyla beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri ve önemli noktaları açıklayan Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş; beslenmede yapılacak ufak değişiklikler ile hastalığa yakalanma riskinin azaltılabileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) -  “Havaların soğumasıyla birlikte fiziksel aktivite de azalmaktadır. Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolü, kış aylarında sekteye uğramaktadır. Günlerin kısa ve gecelerin uzun olması nedeniyle TV karşısında ve evde geçen zaman daha uzun olmakta ve besinlerin atıştırılması gibi nedenlerden kilo artışı olabilmektedir. Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sağlığımızın korunması açısından önem taşımaktadır” diyen Güneş, yaşamın her döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme önemli olduğunu ve bu yüzden tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli olarak almak gerektiğini söyledi.

“Kış aylarında bağışıklığın düşmesiyle hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Bundan dolayı bağışıklığı güçlendirecek besinlere ağırlık verilmeli. Gün içinde farklı renkte olan sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenme planı oluşturulmalı.  A ve C vitamininden zengin havuç, brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzelerin yanında C vitamini yönünden zengin portakal, nar, mandalina, kivi gibi besinlerin tüketimi önemlidir” diyen Renan Güneş, E vitamininden zengin besinlerin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli olduğunu söyledi. Güneş “Soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda vücut direncini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yağlı tohumlar ve kuru yemişler E vitamininden zengindir” açıklamasında bulundu.

Besin gruplarının tamamını tüketmenin ne kadar önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş; “Et Grubu: Et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller, Süt Grubu: Süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir ve süt ürünleri, Ekmek ve Tahıllar: Her türlü ekmek ve pirinç, bulgur, makarna gibi tahıllar, Sebze ve Meyve Grubu: Tüm taze sebze ve meyveler, Yağ Grubu: Tüm sıvı ve katı yağlar ve kuru yemişler ve yağlı tohumlar, Bütün bu besin gruplarından dengeli ve düzenli bir şekilde beslenme planı oluşturulmalıdır” dedi.

“Kemik sağlığı açısından çok önemli olan D vitamini güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde çok fazla bulunmaz” açıklamasında bulunan Diyetisyen Güneş “Yaz aylarında özellikle güneş ışığından bolca faydalanmak gerekir” dedi. Kış aylarında güneşli günlerin azalmasıyla vücutta D vitamini seviyesi düştüğünü belirten Renan Güneş “Bu yüzden kış aylarında D vitamini takviyelerinden faydalanmakta fayda vardır” ifadelerini kullandı.

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