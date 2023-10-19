Kırmızı ışık teknolojisi ve ultraviyole ışınlarının birleşmesi ile oluşturulan Bio Red Light (kırmızı ışık) tedavisi nedir ve ne işe yarar? Hürol Temel, kırmızı ışık tedavisi hakkında Herkes Duysun’a konuştu.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Günümüz teknolojisi sayesinde faydalanabileceğimiz ancak fazla da yaygın olmayan kırmızı ışık tedavisi, düzenli seanslar ile gerçekleştirildiğinde hücre yenilenmesine önemli katkılarda bulunuyor. Alanında uzman isimler, kırmızı ışık tedavisinin hangi sağlık sorunlarına iyi geldiği hakkında açıklamalarda bulundu.

“HÜCRESEL YENİLENMEYİ DESTEKLİYOR”

Kırmızı ışık tedavisinin hücresel yenilenmeyi sağlamak ve mitokondri seviyesini yükseltmek için geliştirilen bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Hürol Temel, "Eklem romatizması, cilt rahatsızlıkları, MS (Multiple Skleroz) ve ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) gibi hastalıklarda sadece rahatlatma sağlamakla kalmıyor, iyileşme sürecine katkı da sağlıyor." dedi.

Kırmızı ışık tedavisinde kullanılan cihazın birbirinden farklı modları olduğunu söyleyen Temel, bu modların uyku düzensizliği ve ağrı kesme gibi problemlerde kullanılabileceğini de belirtti.

Yakın geçmişte prostat kanserini atlattığını ve şu an kırmızı ışık tedavisi gördüğünü belirten Alpay Bey ise tedavi almaya başladığından beri gücünün ve enerjisinin gayet yerinde olduğunu söyledi.