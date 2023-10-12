Kimyonun faydaları saymakla bitmiyor

Kimyon, Cuminum cyminum bitkisinin tohumlarından elde edilen popüler bir baharattır. Yemeklerde yaygın olarak kullanılır ve yüzyıllardır potansiyel sağlık yararları için kullanılmaktadır. İşte kimyonun potansiyel faydalarından bazıları...İSTANBUL (İGFA) - Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, Cuminum cyminum bitkisinin tohumlarından elde edilen popüler bir baharat olan kimyonun potansiyel faydalarından bahsetti.

Yemeklerde yaygın olarak kullanılır ve yüzyıllardır potansiyel sağlık yararları için kullanıldığına dikkati çeken Arslan, kimyonun sindirim özellikleri ile bilindiğini ve yiyeceklerin sindirimine yardımcı olabileceği gibi şişkinlik ve hazımsızlık gibi semptomları azaltabileceğini ve sindirim enzimlerinin üretimini uyarmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Kimyonun anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip küminaldehit ve timol gibi bileşikler içerdiğine dikkati çeken Arslan, bazı çalışmaların kimyonun kilo vermeye ve yağ azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürdüğünü kaydederek, "Dengeli bir diyete ve düzenli egzersize dahil edildiğinde metabolizmayı artırmaya ve vücut yağını azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.

Antioksidan özelliklerine de vurgu yapan Arslan, "Kimyon, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar ayrıca kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada da rol oynayabilir. Yine bazı araştırmalar, kimyonun insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu durum, diyabetli veya bu hastalığa yakalanma riski taşıyan bireyler için faydalı olabilir. Kolesterolü azaltma noktasında da önemli etkisi vardır. Bağışıklık sistemini destekler, solunum sağlığına yardımcı olur" diye konuştu.

Bazı çalışmaların kimyonun özellikle belirli kanser türlerinin riskini azaltmada anti-kanser özelliklere sahip olabileceğini öne sürdüğünü belirten Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, "Kimyon, kemik sağlığına katkıda bulunabilecek kalsiyum ve diğer mineralleri içerir ve osteoporoz gibi durumların önlenmesine yardımcı olur. Kimyonun potansiyel sağlık yararları olsa da, sağlık sorunları için tek bir çare olarak güvenmek yerine dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi gerektiğini belirtmek önemlidir. Ayrıca, kimyona karşı bireysel tepkiler değişebilir, bu nedenle önemli diyet değişiklikleri yapmadan veya kimyonu takviye olarak kullanmadan önce, özellikle de altta yatan herhangi bir tıbbi durumunuz veya endişeniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmak her zaman iyi bir fikirdir" dedi.