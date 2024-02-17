Keşan’da ilk omurilik içi tümör ameliyatı gerçekleştirildi
Özel Keşan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Barış Chouseın Keşan'ın ilk omurilik içi tümör ameliyatını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özel Keşan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Barış Chouseın, 15 Şubat Perşembe günü 10 cm omurilik içi tümörünü 6 saat süren operasyonla aldı.
65 yaşındaki hastanın operasyonu, nöromonitör cihazı kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Keşan’ da ilk defa yapılan omurilik içinde sinire baskı yapan tümörün çıkarılma ameliyatı gerçekleşti. Özel Keşan Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Bölge halkımızın artık büyük yada özellikli ameliyatlar için İlçemizin dışına çıkmasına gerek kalmayacak şekilde tüm personelimiz ile motive bir şekilde çalışıp, tıbbı , teknik altyapımızı da her geçen gün güçlendiriyoruz.”denildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Trabzonspor
|25
|40
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Antalyaspor
|26
|37
|7. Rizespor
|25
|36
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Kayserispor
|25
|29
|13. Samsunspor
|25
|29
|14. Karagümrük
|26
|28
|15. Hatayspor
|25
|28
|16. Alanyaspor
|25
|28
|17. Gaziantep FK
|25
|27
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|23
|34
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Manisa FK
|23
|27
|11. Erzurumspor
|22
|27
|12. Ümraniye
|22
|27
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|23
|23
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|24
|34
|11. Wolves
|24
|32
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|24
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7