Kepçe kulak (belirgin kulak) kader değil!

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, özellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan kepçe kulakların artık basit bir operasyonla düzeltilebildiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Doğumdan veya genetik sebeplerden dolayı, meydana gelen estetik bir sorun olan kepçe kulakların artık kader olmaktan çıktığını belirten Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, özellikle çocukluk döneminde alay konusu bile olabilen durumun kolayca düzeltilebildiğini söyledi. Kulaklar gelişimlerinin büyük kısmını tamamladığı için, okul öncesi dönemde kepçe kulak ameliyatının yapılmasını öneren Mutlu, bu durumun ilerleyen yaşlarda psikolojik sorunlara kadar varabildiğini dile getirdi.

OPERASYON NASIL YAPILIYOR?

Kepçe kulak ameliyatının yaşa bağlı genel veya lokal anestezi yapılabildiğini söyleyen Mutlu, “Kulağın arkasından girilerek, kulak kıkırdaklarına dikiş yapılarak şekil verilir. Sonrasında kulak arkasına tamponlu bandajlar kapatılır. Estetik dikiş olduğundan dikişler alınmaz. İzler görünmez. Hasta aynı gün eve çıkabilir. Bandajların alınması 2-3 gün sonradır. Kulakların dış darbelere karşı korunması için 3 ile 6 hafta arasında saç bandı kullanması gerekir” diye konuştu.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İDEAL

Çocuklarda ise kepçe kulak ameliyatı veya düzeltilecek kulak deformitesi zamanlamasının önemine dikkat çeken Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, okul öncesi dönemin en makul zaman olarak kabul edildiğini bildirdi. Dr. Mutlu, “Son yapılan araştırmalara göre doğan çocukların yüzde 20 ila 30’u dış kulak deformiteler ile doğarlar. Kulak kepçesindeki aşırı geniş açı, genetik yatkınlık ya da bebeğin gelişimindeki bir farklılık sebebiyle kepçe kulakların oluşabileceği düşünülüyor” ifadelerini kullandı.