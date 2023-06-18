Kediler için sağlık kontrolleri şart!

Günümüzde kedi sahiplerinin yalnızca yarısı, kedilerini düzenli sağlık kontrollerinden geçiriyor. Bu durum ciddi sağlık sonuçlarını beraberinde getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada her 10 kediden yalnızca 4’ü düzenli sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kedi sahipleri, kedilerini yalnızca hastalandığında veya yaralandığında veteriner kliniğine götürdüklerini belirtirken, Türkiye’deki kedi sahiplerinde de maalesef benzer bir durum söz konusu.

Royal Canin tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre, günümüzde her 3 kedi sahibinden 1’i kedileri hastalık semptomu göstermesine rağmen kedilerini hemen sağlık kontrollerinden geçirmediğini belirtiyor. Hastalık semptomlarının müdahale edilmediği takdirde kendi kendine geçeceğine inanılması ve veteriner klinik ziyaret sürecinin kediler ve sahipleri için stresli bulunması, düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmesinin ardındaki temel etkenler arasında yer aldı.

ULUSAL FARKINDALIK KAMPANYASI

Royal Canin Türkiye tarafından düzenlenen “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” sosyal farkındalık kampanyası, bu yıl 16 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında hayata geçiriliyor.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği’nin (TuVECCA) program ortakları arasında yer aldığı kampanya, hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ederken koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

“Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya vizyonumuz kapsamında sekiz yıldır yürüttüğümüz kampanyamız ile her yıl binlerce hayvan sahibi ve kedilerinin yaşamına dokunuyoruz" diyen Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, "Hayvan sağlığı, mutluluğu ve refahında kilit rol oynayan veteriner hekimlerimiz, hayvanlar ve sahipleri için yarattığımız değer dünyasının merkezinde bulunuyor. Bu projemizde de bilgi ve deneyimleri ile bize önemli meslek örgütleri ve dernekler eşlik ediyor. Hayvan sahiplerini bilgi ile desteklemek bizim önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

HER 10 KEDİ SAHİBİNDEN 8’İ, KLİNİK ZİYARET SÜRECİNİ STRESLİ BULUYOR

Araştırma sonuçlarına göre; kedi sahiplerinin veteriner klinik ziyaret sürecinde en çok zorlandıkları konu, muayene öncesi ve sırasında kedilerinin ve dolayısıyla kendilerinin yaşadıkları stres. Her 10 kedi sahibinden 7’si ise, daha kolay olması halinde kedilerini daha sık düzenli sağlık kontrollerinden geçireceklerini belirtiyor.