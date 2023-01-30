Kayseri'de kadınlara özel etkinlik

Kayseri'de Dünya Kanser Gününe özel olarak Meme ve Rahim Ağzı Kanseri'nde erken tanıya dikkat çekilecek bir ücretsiz etkinlik gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Kansere olan farkındalığı yükseltmek ve kanserin tanı, erken tedavi ve engellenmesine teşvik için her yıl 4 Şubat'ta Dünya Kanser Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de de 4 Şubat Cumartesi günü Holıday Inn Otel'de ücretsiz bir etkinlik gerçekleştirilecek. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Özkan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serdar Serin'in konuşmacı olarak katılacağı seminerde erken tanıya dikkat çekilecek.

4 Şubat 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan seminer saat 12.00'e başlayacak ve 16.00'ya kadar devam edecek. Seminerde Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri ile ilgili bilgiler verilecek.

Seminere ise Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), Rotary Kulubü ve SS. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi de destek veriyor.