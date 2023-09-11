Kaynak saç, saça zarar verir mi?

Uzun ve gür saçlar hangi kadının hayali değil ki? Birkaç saat içinde kısacık saçlarınız bile Rapunzel saçları kadar uzun ve gür olabilir ama elbette doğru kaynak uygulaması sayesinde…Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Saç Uzmanı Melih Gürün kaynak saç uygulaması, boncuk saç ve kaynak saç arasındaki fark ile kaynak saçın kullanım süresi hakkında Herkes Duysun’a bilgilendirmede bulundu.

Günümüzde mikro kaynak saçın moda olduğuna değinen Melih Gürün, “Mikro kaynak saç günümüzün modasıdır. Mikro kaynak saçlarda, uygun kullanımda hiçbir sorun teşkil etmeden kendi saçınız az ise yoğunlaştırabiliyorsunuz ve uzunluk sağlayabiliyorsunuz.” dedi.

BONCUK KAYNAK VE MİKRO KAYNAK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Boncuk kaynakların göründüğüne ve saça zarar verdiğine değinen Gürün, “Boncuk kaynak görünüyor ve kökleri hassas olduğu için saçın dökülmesine sebebiyet veriyor. Mikro kaynak daha hafif ve dipleri yormadan uzun kullanılabiliyor. Kendi saçınız gibi ayrıştırmadan kullanabiliyorsunuz. Günümüzde gelişme olduğu için mikro kaynak da gelişiyor ve güzelleşiyor. Kullanım açısından da doğru ürün, takviye ve taramayla daha iyi bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Kaynak saçın teknik açıdan doğru takılması da doğru kullanılması da çok önemli. Doğru kullanım ve doğru takım olmadığı zaman saçlara zarar verebilir. Ön yargı var ve bunu kırmaya çalışıyoruz. Genç nesil daha ön planda, saçlar dökülüyor. Kökleri hassaslaşıyor. Günümüzde kaynak saçın geliştiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

https://youtu.be/sHpZZp6kooI

KAYNAK SAÇIN KULLANIM SÜRESİ NE KADARDIR?

Mikro kaynak saçın en fazla 3 ay kullanılması gerektiğine dikkat çeken Gürün, “Kullanım süresi, doğru kullanımda maksimum 3 aydır. Saç uzadıkça kaynak saç görünmeye başlıyor. Dökülmeye başlıyor. Yeni çıkan saçlarımız da oluyor ama bu bir sorun teşkil etmiyor.” ifadelerini kullandı.