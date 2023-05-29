Kasıktan anjiyo yöntemi ile şifa buldu

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapay kalp kapağı kırılan ve bu nedenle ciddi nefes darlığı çeken hastaya, Türkiye’de sayılı hastanede yapılabilen kasıktan anjiyo yöntemi ile yapay kalp kapağı yerleştirildi.BURSA (İGFA) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce operasyon geçiren ve kalbine yapay kalp kapağı takılan 20 yaşındaki Sibel Habip, ciddi nefes darlığı ve yürümekte güçlük çekince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir tarafından yapılan tetkiklerde daha önce takılan yapay kalp kapağının deforme olarak, kalbin çıkışını neredeyse tamamen kapadığı fark edildi. Acil ameliyat kararı alan Prof. Dr. Demir, kasıktan anjiyo yöntemi ile hastaya yeni stent ve yapay kalp kapağı yerleştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Operasyon sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hasta Habip, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastaya yapılan işlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Demir, “Yaptığımız incelemelerde hastanın daha öncesinde kalbin akciğere çıkış kapağında hem yapay kapak konulduğu hem stent konulduğunu gördük. Bu konulan stendin kırıldığını, kapağın da kırılıp, katlanarak, deforme olduğunu ve kalbin çıkışını tamamen kapadığını fark ettik. Kalp damar cerrrahi konseyi ile hastayı değerlendirdik ve anjiyo yöntemi ile burayı tamir etmeye karar verdik. Anjiyoda sağ kasıktan, toplardamardan girerek burayı geçtik. Önce bu bölgeyi balonla genişleterek, kan akışını tamamen sağladık. Akciğere kan akışı neredeyse tamamen durmuştu. Daha sonrasında bu bölgeyi stent ile tamir ettikten sonra stentin içine yeni bir yapay kalp kapağı yerleştirdik. Hastanın kliniği tamamen düzeldi. Kan akışı tamamen sağlandı. Herhangi bir kaçak oluşmadı” dedi.

Bursa’da İlk Kez Gerçekleştirildi

Hastanın bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağ salim taburcu ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Demir, “Bundan sonra normal yaşantısına akranları gibi devam edeceğini umuyoruz. Modern tıbbın getirdiği tüm imkânlara erişip, kullanabiliyor olmak hem bizler için hem hastalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işlem ilimizde ilk defa gerçekleştirilen bir işlem. Türkiye’de de sayılı merkezlerde nadir uygulanan bir yöntemdir” şeklinde konuştu.