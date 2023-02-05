Karda yolları kapanan köyde ölüm kalım savaşı

Erzurum'da kalp krizi geçiren hastalar kar nedeniyle hastaneye gidemeyince köy halkı ve belediye seferber oldu.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kırsaldaki kar timleri, nefes kesen operasyonlara imza attı. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarları değerlendiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolları karla kapalı olan mahalleleri ulaşıma açarak hastaları hastanelere ulaştırdı.

Narman’ın Taşburun Mahallesi’nde göğüs ağrısı nedeniyle rahatsızlanan 68 yaşındaki Senem Fırat, Çat’ın Karaşeyh Mahallesi’nde aniden fenalaşan 65 yaşındaki Mehmet Çağan ve yine Çat’ın Aşağı Çat Mahallesi’nde kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Rahime Şahin’i en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak isteyen sağlık ekiplerinin imdadına Büyükşehir’in kar timleri yetişti.

Büyükşehir’in ekipleri kardan geçit vermeyen yerleri ulaşıma açarak ambulanslara sağlık kuruluşlarına kadar eşlik etti.

Karaşeyh Mahallesi sakini Mehmet Çağan, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ekibinden, sağlık ekiplerimizden Allah razı olsun. Köy sakinlerimizin iletişime geçmesiyle Mehmet Sekmen Başkanımız ekip gönderdi. Rahatsızlanınca biz de sağlık ekiplerine haber verdik. Kar yağışı nedeniyle yolumuz kapanınca ambulansın yolunu açmak için kar timleri mahallemize kadar gelerek yolu açtı. Şuan sağlık durumum çok iyi… Yüce Allah Devletimize zeval vermesin” dedi.