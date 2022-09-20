Karbon lazerle leke ve gözeneklere teknolojik çözüm

Özellikle yaz boyunca kullanılan güneş koruyucularla cildin yağ dengesinin bozulduğunu, gözeneklerin genişlediğini ve uzun süre maruz kalınan güneşin lekelere yol açtığını belirten Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, karbon lazer veya karbon peeling olarak bilinen Q-switch lazerlerle bu sorunun giderildiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Yaz mevsiminin sonuna yaklaştığımız şu günlerde özellikle tatil dönüşü yaşanan en büyük sorunlardan biri de yıpranan cilt yapısı.

Özellikle yoğun güneş koruyucu kullanımına bağlı olarak cildin yağ dengesinin bozulduğunu, gözeneklerin genişlediğini ve lekelenme şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, bu sorunlara artık teknolojinin cevap verdiğini dile getirdi.

Karbon lazer hakkında bilgi veren Sezgin, cilt yüzeyine uygulanan karbon solüsyonu sonrasında lazer cihazı kullanılarak lazer ışınlarının daha yüksek oranda gözeneklerde yoğunlaştığını bu sayede etkinliğin arttığını anlattı.

Q-switch lazerin yıllar içinde sürekli gelişen, değişen lazer teknolojilerinin içinde halen leke tedavisinde bir numaralı lazer seçeneği olduğunu söyleyen Sezgin, “Karbon lazer; bir değil, birkaç cilt problemi için güvenli bir şekilde uygulanmakta ve etkili sonuçlar sağlamaktadır” dedi.

Karbon lazerin ciltte yarattığı olumlu etkileri sıralayan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, siyah noktaların azaltılması ve akne oluşumunun önlenmesinin yanısıra tüylerin sarartılmasında da Q-switch lazer kullanılabildiğini söyledi.