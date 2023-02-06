Kanserde erken teşhis hayat kurtarır

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi işbirliğiyle başlatılan “Sağlıkta Farkındalık Seminerleri” 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde vatandaşlarla buluşurken, seminerde uzmanlar erken teşhise dikkat çektiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile birlikte düzenlenen “Sağlıkta Farkındalık Seminerleri” serisinin ikincisi 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde gerçekleştirildi.

“4 Şubat Dünya Kanser Günü” çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sahnesi’nde düzenlenen seminerin moderatörlüğünü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz yaptı.

Seminerin konuşmacıları Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer “Kanser Nedir?” Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen “Kanser Tedavi Yöntemleri” Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erden “Kanser Tedavisinde Doğru Beslenmenin Önemi” Uzman Psikolog Beste Çokaygil “Hastalık Sürecinde Ruh Sağlığı” başlıklarında sunum gerçekleştirdi.

Uzmanlar kanserde erken teşhisinin önemine vurgu yaparken, kanser tanısı alan hasta ve yakınlarını uzun soluklu ve zahmetli bir sürecin beklediğini, bu dönemde hasta ihtiyaçlarına yönelik davranılması, empati kurarak yaklaşılması ve aile üyelerinin hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışması gerektiğini de hatırlattılar.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen seminerler serisi Mart ayında “Obezite” konulu seminer ile vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.