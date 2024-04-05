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Kanserde erken tanı oranı arttı

Herkes Duysun TV’de Sevilay Yüksel Gündüz’ün hazırlayıp sunduğu Sağlıkta Nefes programına bu hafta BUKANDER Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Arslan ve Op Dr Murat Çalıkapan konuk oldu

SAĞLIK 05.04.2024, 14:17
Kanserde erken tanı oranı arttı

Herkes Duysun TV’de Sevilay Yüksel Gündüz’ün hazırlayıp sunduğu Sağlıkta Nefes programına bu hafta BUKANDER Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Arslan ve Op. Dr. Murat Çalıkapan konuk oldu.GÜLSÜM YILDIRIM/MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Sağlıkta Nefes programına bu hafta BUKANDER Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Arslan ve Op. Dr. Murat Çalıkapan konuk oldu.

Aysun Arslan, programda 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farklındalık oluşturmak için birçok etkinlik yapıldığına dair açıklamalarda bulundu.

Çağımızın hastalığının kanser olduğunu belirten Arslan, "Ulaşabildiğimiz her noktada farkındalık adına halkını davet etmemiz gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı KETEM merkezleri bulunuyor. Bu bölgede de kanser taramaları gerçekleştiriliyor. Belli bir noktada 3 aşamada erken tanı koyma şansımız var. Kimileri korku, endişe veya yanlış bildiği doğruları yüzünden sağlık camiasının kapılarını aralamıyorlar. Bizim burada taşıyıcı rolümüz önemli. Sesimiz yükseldiği kadarıyla halka seslenme şansımız oluyor." ifadelerini kullandı.

"KANSER ÖNLENEBİLEN BİR HASTALIK"

Kanserde erken teşhisin önemli olduğuna değinen Op. Dr. Murat Çalıkapan, "Dünyada her on saniyede dört kişiye kanser tanısı konuyor. Günümüzde farkındalık arttığı için hastane kapısına girmeyen insanlar daha çok gider oldu. Bu nedenle erken tanı oranı arttı. Kanseri normalize ettiğimiz zaman tedavi süreci daha kolay gerçekleşecek. Kanser dünyadaki en adi şey. Hayatımızın normal akışında kanser yer alacak. Bu nedenle 6 ayda bir kontrole gidilmelidir. Mesele 100 tane kadının memesinde kitle varsa bunların sadece 10'una kanser teşhisi konulacak. Diğer kanserler içerisinde de erken tanıda çok iyi durumdayız." dedi.

"YETERLİ DERECEDE UZMANIMIZ YOK"

Son yıllarda ülkemizde randevu ve ilaç krizinin yaşandığını söyleyen Arslan, " Dernek olarak bu konuda da çalışmalarımız var. Öncelikle onkoloji hastanesi tamamen kanser hastalarına hizmet etmeli. Şüpheli olan bile, diğer hastanelerde teşhisi bırakılmadan sevk edilmemeli. Kanser hastası olan, kontrole giden, ihtiyacı olan hastanın hakkına girmiş oluyor zaten. Şu anda da onkoloji hastanesinde yeterli derecede onkolog uzmanı olmadığını düşünüyorum. Hastalardan da bu konuda çok dönüş oluyor. Belli başlı noktalarda hastalarımızın yaşadığı mağduriyetler var. Seçim ariferinden önce beklemek zorundaydık ancak şu an temsilcilerimiz ile gerekli dosyaları sunmayı planladık." şeklinde konuştu.

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