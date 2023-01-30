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Kanser riskini düşüren önemli buluş

SAĞLIK 30.01.2023, 13:23
Kanser riskini düşüren önemli buluş

Sağlıkta öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yemek borusundaki dokuların temizlenmesini sağlayarak kanser riskini düşüren “endoskop başlığı” geliştirdi.İZMİR (İGFA) - Güçlü akademik ve bilimsel altyapısı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmalarını da titizlikle yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlıkta marka haline gelen çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Yürütücülüğünü DEÜ İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Doç. Dr. Serhat Tozburun’un yaptığı ekip, yemek borusundaki dokuların temizlenmesini sağlayarak kanser riskini düşüren endoskop başlığı geliştirmeyi başardı.

Yemek borusu kanseri tedavisinde devrim niteliği taşıyan cihazın geliştirildiği proje, TÜBİTAK bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından da desteklendi. TÜBİTAK’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan DEÜ’nün yeni endoskop başlığı; organ daralması, kanama ve yırtılma gibi riskleri en aza indirerek, anormal dokuların temizlenmesine olanak tanıyor.

ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEÜ İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Doç. Dr. Serhat Tozburun, çalışmanın Tıp alanında önemli bir buluş olduğunu kaydetti. Yüzeysel anormal dokuların zaman içinde yemek borusu kanserine dönüşebildiğini belirten Tozburun, “Erken evre anormal yapıların derin doku katmanlarına yayılmadan temizlenmesi, yemek borusu kanserinden ölümleri nispeten azaltıyor. Üniversitemiz, kanserle mücadelede öncü nitelikte pek çok faaliyet ve çalışma yürütüyor. Biz de bu alanda geliştirdiğimiz projemiz ile TÜBİTAK’tan da destek almaya hak kazandık” dedi.

Projede; mühendislikten endoskopik müdahaleye, sayısal modellemeden histokimyasal boyamaya kadar çok kapsamlı araştırma faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Tozburun, “Yemek borusu kanseri görünme sıklığı, son 20 yılda yaklaşık 6 kat artarak dünya çapında sekizinci en yaygın kanser tipi haline geldi. 

Proje ekibimiz tarafından geliştirilen bu yeni başlık ile oluşan dokuları temizlerken, hastanın zarar görme riskini de minimum seviyelere düşürüyoruz. Çalışmalarımıza destekleri için başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere, yanımızda olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

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