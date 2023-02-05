Kanser hastalarına umut oluyor

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ dolayısıyla konuya dikkat çekti.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yıl boyunca çeşitli farkındalık çalışmalarıyla hastalıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, sunduğu hizmetlerle de tedavi gören hastaların yanında oluyor. Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ dolayısıyla konuya dikkat çekti. Türkiye’de her 5 kişiden 1’inin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Dr. Bakır, “Risk faktörlerini azaltarak, rutin taramalarımızı yaptırarak, yüzde 30-50 oranında kanserden korunabiliriz” dedi.

Dr. Bakır: “Kanserde erken teşhisle, tamamen iyileşme sağlanabilmektedir”

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde çalışmalar ve farkındalık etkinlikleri yapılmaktadır. Kanserle alakalı bu etkinliklerin yapılmasının en büyük nedeni, dünyadaki ölümler içinde en sık ikinci neden olması. Dünya genelinde her 6 kişiden birinin ölüm nedeni kanser. Ülkemizde bu oran 5 kişiden bire düşüyor. Bu yüzden de gerçekten önlenebilir ve farkındalık yaratılarak, hastalığın ilerlemesini engelleyebileceğimiz durumlar var” diye konuştu. Her kanser türü için risk faktörlerinin olduğuna dikkat çeken ve bunların başında tütün kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel aktivite azlığı ve obezite gibi durumların geldiğini kaydeden Dr. Bakır, “Kanser, bazen de genetik faktörlere bağlı olarak oluşabilmektedir. Ancak taramalar yapılarak, bu kanserlerin de erken tanı alması ya da önlenebilmesi ya da daha iyi tedaviye ulaşabilmesi sağlanabilmektedir. Bizler de bu risk faktörlerini azaltarak, rutin taramalarımızı yaptırarak, yüzde 30-50 oranında kanserden korunabiliriz. Kansere yakalandıysak da, bu taramalarda kanser tanısı aldıysak da, uygun tedavilerle tamamen iyileşme sağlanabilmektedir” dedi.

“Hareketliliği ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimimize çevirerek kanseri önleyebiliriz”

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Umut Yolunu Bulur’ sloganıyla başlattığı Onkoloji Transfer Aracı hizmeti ile 4 merkez ilçenin yanı sıra, Tarsus ve Erdemli’de yaşayan kanser hastalarına da ulaşılıyor. Hastaneye transfer hizmeti almak isteyen her vatandaşın talebi gerçekleştiriliyor. Hastalar, Alo 185 ve Teksin üzerinden kolaylıkla kayıt yaptırabiliyor. Hasta tedavi süresince, planlamaya göre hizmetten faydalanabiliyor. Bu hizmetle Büyükşehir Belediyesi olarak kanser hastalığı ile mücadele eden vatandaşların yanında olduklarını belirten Dr. Bakır, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kanser hastalarımızın tedaviye daha uygun şartlarda ulaşabilmesini sağlamak için, Onkoloji Transfer Aracı hizmetimiz devam ediyor. Bu konuda farkındalık çalışmalarımızı da yapmaktayız. Kanseri önlemek adına nasıl beslenmemiz gerektiğini, nasıl bir hayat sürmemiz gerektiğini vatandaşlarımıza sunuyor ve bu konuda etkinlikler ile eğitimler düzenliyoruz” dedi. Kanserle mücadelede hareket etmeyi ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimine çevirmenin önemine de dikkat çeken Dr. Bakır, “Bunların yanında, mutlaka sağlık taramalarımızı yaptırmalıyız. Meme kanseri, kolon kanseri, rahim ağzı kanseri gibi bazı kanser türlerinin taramaları var. Bunları aksatmamalıyız, çünkü hayatımızın en önemli parçası olan sağlığımızı, ancak bu şekilde koruyabiliriz. Kendimizi ihmal etmek, bizi sevdiklerimizden uzaklaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Karadavut: “Kendi imkanımızla gidip gelmek zor olurdu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Onkoloji Transfer Araç hizmetinden faydalanan ve 3 yıldır Miyelodisplastik Sendromu ile mücadele eden 70 yaşındaki Ali Karadavut’un eşi Yeter Karadavut, vatandaşların kanser hastalığının farkında olmalarını ve gerekli kontrolleri yaptırmaları gerektiğini ifade ederek, “Büyükşehir’in transfer aracı hizmeti olmasa, zaten biz hastaneye hiç gidemeyiz, imkanımız yok. Araç geliyor evimizden alıyor ve tekrar eve bırakıyor. Soğuk günlerde, ‘Dışarıya erkenden çıkmayın, biz gelince size haber veririz’ diyorlar. Hastaneye kendi imkanımızla gidip gelmek, bir sürü para. Belediye Başkanımızın işi gücü rast gitsin” dedi.