Kalp dostu besinler ve sağlıklı yaşam ipuçları

Kalp sağlığı için sağlıklı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapan Sabri Ülker Vakfı, kalp hastalıklarından korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalığı artırmak için Dünya Kalp Federasyonu’nun inisiyatifiyle 2000 yılından bu yana her yıl 29 Eylül "Dünya Kalp Günü" olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için bilinçlendirme kampanyaları, eğitim seminerleri, sağlık taramaları ve halka açık etkinliklerle geçen Dünya Kalp Günü’nde; insanları kalp sağlığının önemine dair bilgilendirmek, kalp hastalıklarının erken teşhisinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesine teşvik etmek hedefleniyor

Genel olarak sağlıklı bir beslenme düzeni için; çeşitli meyve ve sebzeler, tam tahıllar, az yağlı süt ürünleri, derisiz kümes hayvanları ve balık, yağlı tohumlar, baklagillerin tüketimine özen göstermek gerekiyor. Doymuş yağ, trans yağ, tuz, kırmızı et, tatlı ve şekerli içeceklerin tüketimini ise sınırlandırmak gerekiyor. Kırmızı et tüketirken özellikle yağsız olmasına ve pişirme yöntemlerine özen göstermek kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

• İlave tuz ve şeker içermeyen çeşitli taze sebze ve meyveleri daha sık tüketin. Yüksek kalorili yiyecekleri meyve ve sebzelerle değiştirin.

• Lif bakımından zengin tam tahılları seçin.

• Derisiz kümes hayvanları ve balığı kırmızı ete kıyasla daha sık tercih ederekilave yağ eklemeden fırında ve haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri ile hazırlayın.

• Haftada en az iki kez mevsimine uygun balık tüketmeye, özellikle omega-3 yağ asitlerinden zengin balıklar (örneğin, somon, alabalık) tüketmeye özen gösterin.

• Kan kolesterolünüzü düşürmeniz gerekiyorsadoymuş yağları sınırlandırın.

• İlave şeker içeren içecek ve yiyeceklerin tüketimini azaltın.

• Daha az tuziçeren yiyecekleri tercih edin ve çok az veya hiç tuz içermeyen yiyecekler hazırlamaya özen gösterin.

• Yüksek kalorili soslardan kaçının.